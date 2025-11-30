Les Suns se couchent face à l’adresse à 3-points des Nuggets

Réaction instantanée pour les Nuggets. Au lendemain de leur défaite face aux Spurs, synonyme d’élimination de la NBA Cup, les hommes de David Adelman ont réagi avec force sur le parquet des Suns (112-130) pour éviter de perdre un deuxième match de suite, ce qui ne leur est pas encore arrivé cette saison.

De cette partie, on retiendra la maîtrise dont a fait preuve l’inévitable Nikola Jokic, qui n’a pas manqué un tir dans le jeu et a manqué d’un cheveu le triple-double (26 points à 7/7 aux tirs, 10 passes et 9 rebonds). Mais on retiendra surtout l’adresse affichée par ses coéquipiers tout au long de la soirée, qui ont profité de son pouvoir d’attraction.

Tim Hardaway Jr, Jamal Murray ou encore Spencer Jones, à la mécanique de shoot pourtant peu recommandable, ont tous brillé derrière l’arc. Ce sont eux qui ont fait basculer la rencontre dans le troisième quart-temps, après une première période très équilibrée (60-63).

Des trous dans la défense des Suns

Quelques secondes après la pause, Jamal Murray trouvait Spencer Jones, laissé ouvert dans le corner, qui convertissait. Puis Jokic trouvait Cam Johnson à 3-points en sortie d’écran, tandis que Murray s’offrait un « step-back » toujours derrière l’arc. Cet enchaînement de paniers primés, face à une défense des Suns moins réactive, allait permettre à Denver de s’offrir une dizaine de points d’avance.

Malgré la bonne sortie de Dillon Brooks (27 points), les Suns n’ont pas eu les moyens de rester davantage dans le match, en raison de niveaux d’adresse bien inférieurs et d’une incapacité à sanctionner la zone déployée en face. À l’instar d’un Devin Booker qui a inscrit 14 de ses 24 points sur la ligne des lancers-francs, mais qui n’a jamais trouvé la cible à 3-points (0/4).

Aussi, les locaux ont cédé à l’entame du dernier quart-temps, quand Bruce Brown, distributeur en chef côté Denver avec Jokic, a trouvé un Cam Johnson oublié par Brooks. Après un 2+1 de Jonas Valanciunas, le même Brown prenait de vitesse toute la défense adverse en transition pour finir avec sa main gauche. Cette séquence démarrait un 12-0 pour Denver (89-110) qui n’allait plus être rejoint au score.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tim Hardaway Jr. bouillant. Deuxième sortie de la saison à 23 points pour le shooteur, cette fois en tant que remplaçant. L’arrière n’a cessé de sanctionner les failles défensives des Suns en shootant avec son plus gros volume de tir de l’année. Avant ce match, l’ancien joueur des Pistons tournait déjà 40.6% de réussite derrière l’arc, se posant comme l’un des meilleurs shooteurs de la ligue et surtout comme une arme offensive de choix sur le banc des Nuggets.

– Les Nuggets devraient-ils shooter plus ? Avec 22 paniers primés cette nuit, les Nuggets ont égalé leur meilleure performance en la matière cette saison, réalisée quelques jours plus tôt face aux Grizzlies. Mais cette fois avec un niveau d’adresse plus élevé : 58% aux tirs (22/38). Avec 38% de réussite de loin sur la saison, Denver occupe la 4e place du classement des équipes les plus adroites du championnat. Et ceci alors que la franchise du Colorado occupe le Top 10 des équipes… qui shootent le moins à 3-points (34 tentatives par rencontre).

– Un coup de moins bien pour les Suns. Ils n’avaient plus perdu deux rencontres de suite depuis fin octobre. Après leur défaite face au Thunder la veille, les joueurs de l’Arizona ont de nouveau chuté cette nuit. Il s’agit d’une troisième défaite en quatre matchs pour eux, qui voient leur calendrier continuer à se corser, avec un « road trip » compliqué à venir (Lakers, Rockets, Wolves).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.