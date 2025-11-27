Matchs
Stats & Highlights | Brandon Ingram trop clutch pour les Pacers

Les Raptors ont validé un 9e succès consécutif, et l’avantage du terrain en quart de finale de la NBA Cup, grâce à un panier de Brandon Ingram à quelques dixièmes du buzzer final.

Brandon Ingram avec les RaptorsToujours déplumés, les Pacers ont tout de même livré un énorme combat face aux Pacers, et il a fallu un panier de Brandon Ingram (26 points) quasiment au buzzer pour valider la 9e victoire consécutive de Toronto. Une victoire qui offre à la troupe de Darko Rajakovic l’avantage du terrain en quart de finale de la NBA Cup.

Alors qu’ils avaient le match en main, les Pelicans s’écroulent à domicile face aux Grizzlies qui s’imposent en prolongation. Zach Edey (21 points, 15 rebonds) a fait très mal à La Nouvelle-Orléans, alors que Jaren Jackson Jr. (27 points) et Jaylen Wells (25 points) ont validé la troisième victoire en quatre matchs de leur équipe.

Enfin, les Spurs ont été portés par un grand De’Aaron Fox (37 points, 8 passes) pour s’imposer chez les Blazers et continuer d’espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup.

Boston – Detroit
Charlotte – New York
Miami – Milwaukee
Oklahoma City – Minnesota
Golden State – Houston
Sacramento – Phoenix

Toronto – Indiana : 97-95

Toronto / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 38 11/23 1/4 3/5 1 7 8 0 1 2 3 1 +12 26 20
S. Barnes 36 5/12 0/1 14/14 5 5 10 4 3 0 4 1 +1 24 28
C. Murray-Boyles 8 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -4 0 -1
J. Poeltl 32 4/6 0/0 0/0 3 6 9 3 4 1 2 1 +12 8 18
I. Quickley 35 6/19 1/7 2/5 0 5 5 6 2 2 1 0 +7 15 11
S. Mamukelashvili 16 3/8 0/2 1/1 0 3 3 0 2 0 0 0 -10 7 5
J. Battle 14 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -10 2 4
O. Agbaji 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -4 0 -3
J. Shead 17 0/4 0/2 2/2 0 2 2 3 3 1 1 0 -13 2 3
J. Walter 32 5/10 3/5 0/0 2 2 4 1 0 2 0 0 +21 13 15
G. Dick 7 0/2 0/2 0/0 1 2 3 1 0 1 1 1 -2 0 3
Total 35/90 5/26 22/27 12 36 48 18 19 9 13 4 97
Indiana / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 31 5/10 0/0 1/4 1 3 4 2 5 2 3 0 -8 11 8
I. Jackson 20 3/3 0/0 2/4 0 2 2 3 3 0 3 3 -2 8 11
J. Walker 27 4/9 3/7 2/2 1 8 9 2 2 2 3 1 -13 13 19
A. Nembhard 35 2/10 1/5 4/6 0 4 4 4 2 2 2 0 -20 9 7
B. Mathurin 34 5/15 4/9 1/2 0 3 3 3 3 1 4 0 -15 15 7
J. Robinson-Earl 14 2/2 1/1 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 +4 5 7
J. Huff 28 3/6 0/3 4/5 0 6 6 0 3 0 0 3 0 10 15
T.J. McConnell 24 8/17 0/4 0/0 1 6 7 6 1 0 2 0 +19 16 18
G. Mathews - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Sheppard 27 3/6 2/4 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 +25 8 10
Total 35/78 11/33 14/23 3 40 43 20 22 7 18 7 95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New Orleans – Memphis : 128-133

New Orleans / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williamson 32 7/15 0/1 3/3 2 3 5 4 3 0 5 2 -9 17 15
T. Murphy III 38 5/12 2/6 0/0 0 4 4 6 3 2 3 0 -9 12 14
D. Queen 23 5/8 0/1 0/0 0 2 2 9 1 1 1 1 -24 10 19
S. Bey 39 6/13 4/9 2/2 3 8 11 2 1 3 0 1 -11 18 28
J. Fears 26 4/11 1/3 1/1 1 1 2 3 0 0 0 0 -28 10 8
Y. Missi 29 3/6 0/0 0/0 3 3 6 3 2 0 1 3 +19 6 14
J. Alvarado 27 9/15 6/11 0/0 1 4 5 2 5 2 1 0 +23 24 26
M. Peavy 21 4/9 0/3 3/3 1 3 4 2 1 1 1 0 +4 11 12
B. McGowens 14 2/3 2/3 0/1 0 1 1 2 2 0 1 1 +3 6 7
J. Hawkins 15 5/9 4/8 0/0 0 1 1 1 0 1 1 1 +7 14 13
Total 50/101 19/45 9/10 11 30 41 34 18 10 14 9 128
Memphis / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 36 9/23 5/11 4/4 0 5 5 2 5 3 0 1 +10 27 24
C. Coward 34 5/10 0/2 2/3 1 8 9 4 2 0 3 1 +24 12 17
J. Wells 32 9/11 5/6 2/2 0 3 3 1 3 1 1 1 +16 25 28
Z. Edey 35 10/15 0/1 1/1 5 10 15 0 3 1 2 2 +39 21 32
V. Williams Jr. 35 2/6 0/3 1/2 2 2 4 17 1 2 6 1 +27 5 18
S. Aldama 25 5/9 2/3 2/2 0 5 5 4 0 0 0 1 -21 14 20
J. Landale 18 5/11 1/2 0/0 2 1 3 1 1 0 2 1 -34 11 8
K. Caldwell-Pope 17 0/3 0/3 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 -22 0 0
J. Konchar 14 3/4 1/2 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 +5 7 9
C. Spencer 19 4/5 3/4 0/0 0 2 2 7 1 1 2 0 -19 11 18
Total 52/97 17/37 12/14 11 38 49 38 18 9 16 8 133

Portland – San Antonio

Portland / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Grant 32 5/17 0/5 3/3 1 3 4 2 5 1 3 0 -10 13 5
T. Camara 30 4/14 2/11 0/0 1 4 5 1 4 0 1 1 -2 10 6
D. Avdija 40 12/19 5/8 8/14 2 4 6 8 4 0 6 1 -7 37 33
D. Clingan 26 3/8 0/0 3/4 6 5 11 1 1 0 0 1 -9 9 16
S. Cissoko 18 1/4 0/3 1/1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 3 2
K. Murray 29 3/5 2/3 0/0 2 4 6 3 0 0 1 0 -5 8 14
R. Williams III 20 5/6 0/1 0/2 0 5 5 1 1 1 0 4 -3 10 18
D. Reath 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Hansen 1 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Love 12 0/4 0/2 1/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -13 1 -3
S. Sharpe 22 4/8 0/3 3/4 0 5 5 2 2 0 3 1 -13 11 11
R. Rupert 9 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 1 1 -3 0 2
Total 37/87 9/36 19/30 12 36 48 21 22 3 18 9 102
San Antonio / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Barnes 36 5/11 2/5 1/2 3 2 5 0 2 3 1 0 +4 13 13
J. Champagnie 32 5/10 2/5 0/0 2 9 11 2 1 0 1 2 +10 12 21
L. Kornet 28 3/8 0/0 0/0 4 5 9 2 5 0 0 3 +16 6 15
D. Fox 33 11/25 3/8 12/12 1 5 6 8 3 3 3 1 +21 37 38
D. Vassell 35 9/17 3/5 2/2 1 5 6 0 1 1 0 0 +9 23 22
K. Olynyk 12 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 +1 2 2
L. Waters III 8 1/3 0/2 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 +4 2 2
K. Johnson 23 3/7 0/1 5/7 3 7 10 2 1 1 1 0 +8 11 17
J. Sochan 8 1/7 0/2 0/0 2 1 3 0 2 0 1 0 -7 2 -2
C. Bryant 8 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 +4 0 -1
D. Harper 17 2/8 1/2 2/2 3 0 3 2 3 2 0 0 -5 7 8
Total 41/101 11/33 22/25 20 37 57 17 22 12 9 6 115

