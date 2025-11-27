Stats & Highlights | Brandon Ingram trop clutch pour les Pacers

Toujours déplumés, les Pacers ont tout de même livré un énorme combat face aux Pacers, et il a fallu un panier de Brandon Ingram (26 points) quasiment au buzzer pour valider la 9e victoire consécutive de Toronto. Une victoire qui offre à la troupe de Darko Rajakovic l’avantage du terrain en quart de finale de la NBA Cup.

Alors qu’ils avaient le match en main, les Pelicans s’écroulent à domicile face aux Grizzlies qui s’imposent en prolongation. Zach Edey (21 points, 15 rebonds) a fait très mal à La Nouvelle-Orléans, alors que Jaren Jackson Jr. (27 points) et Jaylen Wells (25 points) ont validé la troisième victoire en quatre matchs de leur équipe.

Enfin, les Spurs ont été portés par un grand De’Aaron Fox (37 points, 8 passes) pour s’imposer chez les Blazers et continuer d’espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup.

Toronto – Indiana : 97-95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 117 DET 114 CHA 101 NYK 129 MIA 106 MIL 103 TOR 97 IND 95 OKC 113 MIN 105 NOR 128 MEM 133 GSW 100 HOU 104 POR 102 SAS 115 SAC 100 PHO 112

New Orleans – Memphis : 128-133

Portland – San Antonio

