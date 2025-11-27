Les Celtics mettent fin à la série de victoires des Pistons !

Dès les premiers instants de la partie, Cade Cunningham est logiquement ciblé par la défense de Boston, mais il parvient à s’en sortir avec beaucoup de maîtrise. Les Celtics sont maladroits à 3-pts pendant une longue partie de ce premier quart-temps et c’est alors logique de voir Detroit le remporter (24-30).

Boston répond avec un 9-0 pour commencer le deuxième quart-temps et Jaylen Brown, jusque-là assez mauvais, se réveille. Les Pistons résistent avec la présence de Jalen Duren et, avec un panier à 3-pts au buzzer, Ausar Thompson donne l’avantage aux siens à la pause (57-58).

Cade Cunningham continue d’enfiler les points au retour des vestiaires mais les débats sont équilibrés et tout se jouera en dernier acte (86-83). Les Pistons passent eux aussi un 9-0 mais Jaylen Brown et Derrick White répondent. Les leaders de la conférence Est sont clairement en danger mais se sauvent avec beaucoup de rebonds offensifs. Ils auront deux situations importantes à négocier dans les ultimes secondes.

La première, c’est une balle de match dans les mains de Cade Cunningham. Jordan Walsh défend bien et Derrick White vient aider, ce qui provoque un ballon perdu. Premier rendez-vous manqué. Le second, ce sont les trois lancers-francs obtenus, toujours par Cade Cunningham, pour égaliser. Après avoir mis les deux premiers, il rate le troisième, synonyme de défaite (117-114) donc de fin de série pour lui et ses coéquipiers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record attendra pour Detroit. Avec 13 victoires de suite, les Pistons avaient égalé le record de franchise. Mais il n’y aura pas de 14e succès de rang après ce déplacement à Boston pour les leaders de la conférence Est.

– Dure fin de soirée pour Cade Cunningham. Avec 42 points, 8 rebonds et 5 passes, le All-Star a brillé, étant souvent capable de se sortir de la défense de Boston. Si les Pistons ont pu autant espérer, c’est en grande partie grâce à lui. Mais sa balle perdue puis son 2/3 aux lancers-francs dans le « money time » ont clairement précipité son équipe vers la défaite.

– Décisif Derrick White. Jaylen Brown sur courant alternatif, White a attendu le parfait moment pour frapper. Et frapper fort. Il inscrit 11 de ses 27 points dans les cinq dernières minutes de la partie. Ses paniers primés ont fait énormément de bien à Boston, ainsi que son aide défensive sur Cade Cunningham à douze secondes de la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.