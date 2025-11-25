Pour les Pistons, un record de franchise n’est rien sans la manière

« Ce n’est pas comme si je me disais : ‘Il faut absolument avoir la plus longue série de victoires de l’histoire des Pistons’. Personne ici ne pense comme ça. On veut juste être la meilleure version de nous-mêmes, et ce soir, ce n’était pas notre meilleure version. Donc je ne suis pas content. »

Même s’il trouve « incroyable » et « unique » d’inscrire son nom dans « une franchise historique », Cade Cunningham n’était pas pleinement satisfait après la 13e victoire de suite de ses Pistons. C’est un record de franchise égalé, et le groupe actuel rejoint ainsi les « Bad Boys » de 1989/90 et les partenaires de Chauncey Billups de 2003/04. Mais face aux Pacers, les leaders de la conférence Est ont joué avec le feu, gâchant une avance de 18 points dans le dernier quart-temps.

« Nous n’aurions jamais dû les laisser revenir dans le match comme ça », poursuit le meneur All-Star. « Donc, nous allons regarder la vidéo, être dégoûtés en la regardant, mais aussi travailler dessus, en tirer des leçons et nous améliorer. »

Vingt-huit défaites de suite en décembre 2023…

Il y a deux ans, les Pistons touchaient le fond avec 28 défaites de suite, un triste record NBA. Aujourd’hui, cette même formation plane sur la conférence Est avec 13 victoires de suite… « On est en train de renverser la situation après avoir été du mauvais côté de l’histoire, et maintenant on a une chance de dépasser ce record, » souligne Isaiah Stewart, le plus ancien joueur de l’équipe. « C’est une sensation incroyable. »

Mais comme son leader, JB Bickerstaff aimerait que son groupe ne s’en contente pas. En 1990, comme en 2004, les Pistons avaient remporté le titre après avoir gagné 13 matches de suite en saison régulière. Les Pistons 2025 ne doivent pas simplement se contenter de cette série.

« J’aimerais que nous soyons plus gourmands », résume le coach des Pistons. « J’ai senti qu’au quatrième quart-temps, et même au troisième, nous avons baissé notre garde en défense. On les a laissés revenir. Et encore une fois, je le répète, notre défense est notre identité. C’est là que nous sommes à notre meilleur. En seconde période, nous n’étions pas à notre meilleur niveau en défense. C’est l’état d’esprit qu’on doit avoir : il faut se dire qu’on ne peut jamais être rassasiés ou satisfaits. »