En une seule mi-temps, les Knicks piquent les Hornets

Dans le cadre de la NBA Cup, les Knicks et les Hornets croisaient le fer dans un duel où la défaite était quasiment synonyme d’élimination pour les deux équipes.

Sous les yeux d’Allen Iverson, Brandon Miller (18 points, 4 rebonds, 3 passes) décoche une flèche longue distance avant d’envoyer Ryan Kalkbrenner conclure un alley-oop pour débuter cette partie avec un 5-0. Une avance de courte durée, puisque quelques minutes plus tard, Josh Hart (22 points, 8 rebonds, 7 passes) donne l’avantage à New York et, petit à petit, les Knicks s’envolent. À la fin de ce premier acte, Jalen Brunson (33 points, 14/28 au tir) réussit un 2+1 et reçoit des chants « MVP » de la part du Spectrum Center, puis Mikal Bridges réussit un tir au buzzer pour permettre aux visiteurs de mener 37-31 après douze minutes.

Charlotte démarre le deuxième quart-temps avec un 0/5 au tir, et New York profite de cette maladresse pour creuser un peu plus l’écart (42-31), tandis que les hommes de Charles Lee s’entêtent à tirer derrière l’arc alors qu’ils ne sont pas adroits dans cette première mi-temps (27 % de réussite). La sanction intervient juste avant la pause lorsque les Knicks bouclent cette première période avec un 13-0 conclu par deux tirs primés de Jalen Brunson et Josh Hart. L’équipe de Mike Brown rejoint les vestiaires en menant 72-47, avec l’intégralité de son cinq majeur à plus de dix points.

Une très brève réaction de Charlotte

Après le passage aux vestiaires, Brandon Miller essaie de sonner la révolte en réussissant deux tirs à 3-points coup sur coup, et les Hornets tentent de recoller au score en grappillant des points sur des lancers-francs. Une stratégie qui ne paie que très brièvement puisque Charlotte revient à 17 points, avant que Miles McBride ne redonne vingt longueurs d’avance à la franchise de la Big Apple (79-59). Finalement, les locaux n’arrivent pas à recoller davantage et comptent toujours 23 points de retard avant d’entamer le dernier quart-temps (98-75).

Sans surprise, Charlotte n’arrive pas à combler son retard dans le dernier acte malgré un bel alley-oop entre LaMelo Ball (11 points, 6 rebonds, 4 passes) et Moussa Diabaté (4 points, 4 rebonds) au milieu de ce quatrième quart-temps. Les Hornets finissent par s’incliner 129-101, concédant un septième revers consécutif. Ils sont d’ores et déjà éliminés de la NBA Cup sans avoir, pour le moment, remporté le moindre match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’explosion des Hornets avant la mi-temps. Si les Knicks ont rapidement pris les commandes de cette partie, Charlotte arrivait tant bien que mal à rester dans la rencontre jusqu’au moment où New York a passé un 13-0 en deux minutes juste avant la mi-temps. Un run où les visiteurs ont pu montrer la polyvalence de leur attaque tandis que les Hornets se résignaient à tirer à 3-points. D’abord Josh Hart et Jalen Brunson brillent dans la raquette avant de boucler ce bon passage avec un tir primé chacun. Dans leur sillage, les Knicks comptent 25 points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires. Un écart que Charlotte n’arrive pas à combler en seconde période.

– Des Français nombreux, mais peu inspirés. Moussa Diabaté a été le tricolore le plus en vue lors de cette rencontre même s’il a eu un problème de fautes en première mi-temps. Il finit la partie avec quatre points et quatre rebonds en 15 minutes de jeu. Du côté des Knicks, Guerschon Yabusele a joué douze minutes sans briller puisqu’il a raté les deux tirs qu’il a pris, même s’il a capté quatre rebonds. Cette rencontre vite pliée, Mike Brown a pu ouvrir son banc, l’occasion de voir pendant quelques minutes Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet. Si le premier a pu planter un tir à 3-points et délivrer deux passes décisives en deux minutes, le second s’est contenté de prendre un seul rebond.

– Les Knicks espèrent, les Hornets éliminés. Avec ce large succès, les Knicks espèrent encore atteindre la phase à élimination directe de cette NBA Cup, mais pour cela, la victoire sera obligatoire face aux Bucks, ce vendredi, une équipe qui cherchera également à valider sa qualification après sa défaite face au Heat. De leur côté, les Hornets sont éliminés et n’ont toujours pas remporté le moindre match dans la compétition cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.