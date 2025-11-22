À chaque match son problème pour les Warriors…

« C’est notre principale préoccupation à ce stade. Après dix-sept matchs, ce que nous devons faire est assez clair. Si nous prenons soin du ballon, nous gagnons. Si nous ne le faisons pas, nous perdons. »

Avant la rencontre face aux Blazers, Steve Kerr avait fixé la priorité de son équipe : perdre moins de ballons que l’adversaire, car c’était un indicateur très clair de réussite de son équipe depuis la reprise. Message entendu puisque Golden State n’a perdu que 13 ballons face à Portland, contre 20 pour les joueurs de Tiago Splitter.

Le problème, c’est que ça n’a pas suffi pour les Warriors, qui ont cette fois largement perdu la bataille du rebond, en laissant 21 rebonds offensifs à Donovan Clingan et compagnie, pour 28 points sur « seconde chance »…

« Nous sommes parfois petits sur le terrain, mais nous devons jouer plus grand que nous ne le sommes », réclame Stephen Curry, dont les 38 points n’ont pas suffi. « Il y a eu beaucoup de soucis et d’écrans-retards manqués parce qu’ils avaient cinq joueurs à l’extérieur la plupart du temps, mais souvent avec un gars de 2m13. »

Obligés de couvrir beaucoup de terrain défensivement et donc de compenser, les Warriors n’ont pas réussi à contrôler tout le monde. Et à chaque fois qu’ils colmatent une brèche, une autre semble s’ouvrir…

« De mon point de vue, nous ne défendons tout simplement sur personne »

« C’est une équipe athlétique », explique Steve Kerr, alors que Portland a déjà battu Golden State deux fois cette saison. « Certains de leurs joueurs sont extrêmement athlétiques. Ils se jettent au rebond. Ils nous mettent beaucoup de pression. C’est ce qui a fait la différence durant cette rencontre. »

Comme l’admet Stephen Curry, ces rebonds offensifs sont d’ailleurs particulièrement démoralisants.

« C’est fou que nous ayons été dans un match à une possession d’écart avec une minute et demie restante avec un tel écart (au rebond). On joue aussi dur qu’on le peut, on court partout, mais la chose la plus démoralisante pour la défense, c’est 20 secondes de bonne défense, puis un rebond facile et une deuxième, troisième chance. »

Reste que ce n’est pas le seul problème de Golden State. Pour Steve Kerr, la défense est plutôt cohérente et c’est le manque de rythme en attaque qui plombe son équipe. Pour Jimmy Butler, c’est l’inverse…

« De mon point de vue, nous ne défendons tout simplement sur personne », a déclaré l’ailier. « Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais cela n’a jamais été la formule ici. Vous ne pouvez pas tout enlever à l’attaque. Mais là, on ne ferme pas la peinture. On n’enlève pas les lay-ups, ni les lancers-francs, ni les lobs, ni les 3-points. Donc, on ne sait jamais d’où ils vont tirer, mais ce soir, ils ont eu tous les tirs qu’ils voulaient. »