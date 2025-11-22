Matchs
À chaque match son problème pour les Warriors…

Les Warriors pensaient avoir trouvé la clé en limitant les pertes de balle, mais les Blazers ont de leur côté puni Golden State au rebond, malgré les 38 points de Stephen Curry.

Les Warriors face aux Blazers« C’est notre principale préoccupation à ce stade. Après dix-sept matchs, ce que nous devons faire est assez clair. Si nous prenons soin du ballon, nous gagnons. Si nous ne le faisons pas, nous perdons. »

Avant la rencontre face aux Blazers, Steve Kerr avait fixé la priorité de son équipe : perdre moins de ballons que l’adversaire, car c’était un indicateur très clair de réussite de son équipe depuis la reprise. Message entendu puisque Golden State n’a perdu que 13 ballons face à Portland, contre 20 pour les joueurs de Tiago Splitter.

Le problème, c’est que ça n’a pas suffi pour les Warriors, qui ont cette fois largement perdu la bataille du rebond, en laissant 21 rebonds offensifs à Donovan Clingan et compagnie, pour 28 points sur « seconde chance »…

« Nous sommes parfois petits sur le terrain, mais nous devons jouer plus grand que nous ne le sommes », réclame Stephen Curry, dont les 38 points n’ont pas suffi. « Il y a eu beaucoup de soucis et d’écrans-retards manqués parce qu’ils avaient cinq joueurs à l’extérieur la plupart du temps, mais souvent avec un gars de 2m13. »

Obligés de couvrir beaucoup de terrain défensivement et donc de compenser, les Warriors n’ont pas réussi à contrôler tout le monde. Et à chaque fois qu’ils colmatent une brèche, une autre semble s’ouvrir…

« De mon point de vue, nous ne défendons tout simplement sur personne »

« C’est une équipe athlétique », explique Steve Kerr, alors que Portland a déjà battu Golden State deux fois cette saison. « Certains de leurs joueurs sont extrêmement athlétiques. Ils se jettent au rebond. Ils nous mettent beaucoup de pression. C’est ce qui a fait la différence durant cette rencontre. »

Comme l’admet Stephen Curry, ces rebonds offensifs sont d’ailleurs particulièrement démoralisants.

« C’est fou que nous ayons été dans un match à une possession d’écart avec une minute et demie restante avec un tel écart (au rebond). On joue aussi dur qu’on le peut, on court partout, mais la chose la plus démoralisante pour la défense, c’est 20 secondes de bonne défense, puis un rebond facile et une deuxième, troisième chance. »

Reste que ce n’est pas le seul problème de Golden State. Pour Steve Kerr, la défense est plutôt cohérente et c’est le manque de rythme en attaque qui plombe son équipe. Pour Jimmy Butler, c’est l’inverse…

« De mon point de vue, nous ne défendons tout simplement sur personne », a déclaré l’ailier. « Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais cela n’a jamais été la formule ici. Vous ne pouvez pas tout enlever à l’attaque. Mais là, on ne ferme pas la peinture. On n’enlève pas les lay-ups, ni les lancers-francs, ni les lobs, ni les 3-points. Donc, on ne sait jamais d’où ils vont tirer, mais ce soir, ils ont eu tous les tirs qu’ils voulaient. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 13 30:51 46.4 38.9 91.3 0.2 3.4 3.6 4.1 2.8 1.5 0.4 2.2 27.9
Jimmy Butler Iii 15 31:16 53.5 45.5 86.4 2.1 3.3 5.5 4.7 1.7 1.7 0.3 1.2 20.1
Jonathan Kuminga 13 27:42 47.8 32.4 77.1 1.6 5.0 6.6 2.8 2.7 0.4 0.3 1.9 13.8
Moses Moody 15 25:20 42.0 42.7 82.9 0.5 2.5 3.1 1.7 1.4 1.0 0.8 1.9 12.4
Brandin Podziemski 17 28:39 43.2 37.8 77.1 0.5 4.3 4.8 2.9 1.3 1.1 0.3 2.2 12.0
Will Richard 15 18:04 55.6 40.4 76.0 1.1 1.2 2.3 1.3 0.8 1.0 0.1 2.1 8.5
Draymond Green 15 28:20 39.1 35.9 58.8 0.9 4.9 5.8 5.7 3.2 0.7 0.8 3.7 7.9
Buddy Hield 17 17:32 40.9 30.6 92.3 0.3 1.5 1.8 1.6 1.2 0.9 0.0 1.4 7.3
Quinten Post 17 14:53 45.9 35.6 71.4 0.9 3.1 3.9 0.9 0.8 0.4 0.5 1.1 6.1
Al Horford 11 22:05 33.8 31.9 100.0 0.9 3.2 4.1 1.7 1.4 0.9 1.0 1.6 5.7
Pat Spencer 10 13:12 35.8 35.3 91.7 0.9 1.2 2.1 2.9 0.7 0.8 0.1 1.2 5.5
Trayce Jackson-davis 10 12:30 54.8 0 66.7 1.7 1.6 3.3 1.1 0.8 0.3 0.5 1.8 4.6
Gary Payton Ii 16 10:26 43.2 22.2 100.0 0.9 1.9 2.8 1.0 0.5 0.7 0.4 1.3 2.8
Gui Santos 13 7:18 35.7 27.3 50.0 0.8 0.8 1.7 0.2 0.5 0.3 0.1 1.3 2.2

Par Dimitri Kucharczyk
