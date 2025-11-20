La stat qui fait encore très mal aux Warriors

Huit victoires pour aucune défaite. C’est le bilan des Warriors lorsqu’ils perdent moins de ballons que leurs adversaires. Une victoire pour huit défaites. C’est à l’inverse, leur bilan quand ils en perdent davantage.

Une stat qui s’est confirmée cette nuit puisque les joueurs de Steve Kerr ont perdu à Miami, avec 21 balles perdues contre 14 à leurs adversaires.

Alors qu’ils menaient à l’entame du dernier quart-temps, les Warriors vont perdre neuf ballons que le Heat va transformer en 16 points. « Je suis très, très confiant sur le fait nous allons corriger ça », répète Steve Kerr. « On avait réglé ça l’an dernier après l’arrivée de Jimmy (Butler). On avait beaucoup réduit nos pertes de balle. Ce sera l’objectif en rentrant à la maison. »

Les Warriors (9 victoires – 8 défaites) reviennent au Chase Center vendredi pour débuter une série de cinq matchs à domicile face aux Blazers. Au final, leur « road trip » de six matchs se termine sur un bilan équilibré (3 victoires – 3 défaites) mais ces balles perdues, évitables, laissent un goût amer.

Une attaque qui ne joue pas assez simple

« Nous devons faire un meilleur travail, en tant que coaches, pour offrir aux joueurs un meilleur spacing, de meilleurs déplacements, et mieux enseigner tout ça afin que les décisions deviennent plus simples », poursuit Steve Kerr. « Et eux doivent faire un meilleur travail en prenant simplement des décisions plus simples. »

En d’autres termes, les Warriors prennent trop de risques et l’attaque manque de mouvements. Résultat : beaucoup de maladresse, que ce soit dans les balles perdues donc, mais aussi les tirs : 36%, dont 26% à 3-points. Cette nuit, Buddy Hield termine à 7/20 aux tirs, Brandin Podziemski est à 6/19 et Moses Moody fait 3/12 à 3-points…

Après cette défaite à Miami, les Warriors tombent à la 29e place de la NBA au classement des pertes de balle, avec une moyenne de 17.1 par match. Même les Wizards et les Hornets en perdent moins, et seuls les Mavericks font pire.