Stats & Highlights | Les Rockets relancent le groupe C à l’Ouest

La NBA Cup a offert une nouvelle soirée de cartons vendredi. Individuels évidemment, comme celui de Stephen Curry contre les Spurs, ou celui de James Harden à Dallas. Mais aussi collectifs à l'image des Rockets. Houston a collé 140 points aux Blazers et a soigné sa différence de points (140-116). Kevin Durant, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr terminent tous au-dessus des 20 points à plus de 50 % au tir. Ce succès replace toutes les équipes du groupe C à égalité avec une victoire et une défaite chacune à mi-parcours de cette phase de groupes. Avec 8-3 sur la saison, la franchise texane se maintient dans le peloton de tête de l'Ouest.

Les Bucks ont fait plus fort encore avec 147 points dans un succès poussif face à d'accrocheurs Hornets (147-134 après prolongation). Giannis Antetokounmpo a flirté avec un record en carrière grâce à ses 18 passes (25 points, 7 rebonds mais aussi 7 balles perdues). Pour son retour dans sa ville natale, le rookie Kon Knueppel a brillé (32 points). Double-double pour Moussa Diabaté (15 points, 11 rebonds) titulaire en l'absence de Ryan Kalkbrenner.

Milwaukee pointe à 2-0 dans cette NBA Cup, comme Minnesota, sans pitié avec des Kings en perdition (124-110) malgré un nouveau triple-double de Russell Westbrook.

Anthony Edwards termine avec 30 points. Les Wolves signent une quatrième victoire de rang. Autre équipe à la relance, le Magic en est pour sa part à trois succès consécutifs, même si ce fut compliqué vendredi contre Brooklyn (105-98). Les Nets menaient même à la fin du troisième quart-temps mais ont cédé face à Franz Wagner (25 points, 6 rebonds, 5 passes) et Tristan Da Silva (22 points et 9 rebonds).

Orlando – Brooklyn : 105-98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 140 MIA 132 ORL 105 BRO 98 DET 114 PHI 105 HOU 140 POR 116 MIL 147 CHA 134 MIN 124 SAC 110 NOR 104 LAL 118 DAL 127 LAC 133 SAS 108 GSW 109

Houston – Portland : 140-116

Milwaukee – Charlotte : 147-134 (après prolongation)

Minnesota – Sacramento : 124-110

