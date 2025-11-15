Matchs
NBA hier
Matchs
hier
NYK140
MIA132
ORL105
BRO98
DET114
PHI105
HOU140
POR116
MIL147
CHA134
MIN124
SAC110
NOR104
LAL118
DAL127
LAC133
SAS108
GSW109
Stats & Highlights | Les Rockets relancent le groupe C à l’Ouest

Publié le 15/11/2025 à 7:57

NBA – Alperen Sengun frôle le triple-double, et les Rockets s'imposent face aux Blazers dans le cadre de la NBA Cup. C'est le huitième succès en neuf matchs pour Houston.

Jabari Smith Jr (Rockets) contre les BlazersLa NBA Cup a offert une nouvelle soirée de cartons vendredi. Individuels évidemment, comme celui de Stephen Curry contre les Spurs, ou celui de James Harden à Dallas. Mais aussi collectifs à l'image des Rockets. Houston a collé 140 points aux Blazers et a soigné sa différence de points (140-116). Kevin Durant, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr terminent tous au-dessus des 20 points à plus de 50 % au tir. Ce succès replace toutes les équipes du groupe C à égalité avec une victoire et une défaite chacune à mi-parcours de cette phase de groupes. Avec 8-3 sur la saison, la franchise texane se maintient dans le peloton de tête de l'Ouest.

Les Bucks ont fait plus fort encore avec 147 points dans un succès poussif face à d'accrocheurs Hornets (147-134 après prolongation). Giannis Antetokounmpo a flirté avec un record en carrière grâce à ses 18 passes (25 points, 7 rebonds mais aussi 7 balles perdues). Pour son retour dans sa ville natale, le rookie Kon Knueppel a brillé (32 points). Double-double pour Moussa Diabaté (15 points, 11 rebonds) titulaire en l'absence de Ryan Kalkbrenner.

Milwaukee pointe à 2-0 dans cette NBA Cup, comme Minnesota, sans pitié avec des Kings en perdition (124-110) malgré un nouveau triple-double de Russell Westbrook.

Anthony Edwards termine avec 30 points. Les Wolves signent une quatrième victoire de rang. Autre équipe à la relance, le Magic en est pour sa part à trois succès consécutifs, même si ce fut compliqué vendredi contre Brooklyn (105-98). Les Nets menaient même à la fin du troisième quart-temps mais ont cédé face à Franz Wagner (25 points, 6 rebonds, 5 passes) et Tristan Da Silva (22 points et 9 rebonds).

New York – Miami
Detroit – Philadelphie
New Orleans – LA Lakers
Dallas – LA Clippers
San Antonio – Golden State

Orlando – Brooklyn : 105-98

Orlando / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
F. Wagner 37 7/17 3/9 8/10 0 6 6 5 2 0 3 0 +15 25 21
T. da Silva 32 8/14 5/9 1/2 2 7 9 1 2 0 3 1 +15 22 23
W. Carter Jr. 32 1/2 0/1 5/5 1 4 5 3 1 0 2 0 +11 7 12
D. Bane 40 7/18 3/7 2/2 0 5 5 2 1 0 3 0 +16 19 12
J. Suggs 28 5/11 2/7 2/2 0 7 7 6 5 0 5 1 +11 14 17
J. Isaac 14 2/2 0/0 0/0 1 4 5 0 2 0 0 1 -2 4 10
J. Cain - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
G. Bitadze 16 3/4 0/0 0/0 3 5 8 0 2 0 2 2 -4 6 13
T. Jones 13 0/2 0/1 0/0 0 1 1 2 0 3 0 0 -5 0 4
A. Black 17 1/4 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 -11 2 0
J. Howard 10 2/4 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 6 4
Total 36/78 15/39 18/21 7 39 46 21 16 3 19 5 105
Brooklyn / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 36 10/23 3/11 1/1 1 10 11 7 2 1 0 0 -7 24 30
N. Clowney 27 2/8 2/7 6/6 0 4 4 3 6 1 2 0 -4 12 12
N. Claxton 34 6/11 0/2 1/4 1 3 4 3 0 0 0 2 -10 13 14
T. Mann 28 5/11 2/3 0/0 1 0 1 0 4 0 0 2 -20 12 9
E. Demin 18 2/9 1/5 3/3 1 2 3 2 1 0 1 0 -6 8 5
Z. Williams 36 6/11 2/6 1/2 0 1 1 0 2 3 1 0 +4 15 12
D. Sharpe 14 2/4 0/1 0/0 2 3 5 3 3 1 0 0 +3 4 11
T. Martin 24 2/7 0/4 0/0 0 2 2 2 1 2 1 0 -1 4 4
D. Powell 22 3/5 0/0 0/0 1 2 3 3 0 1 0 0 +6 6 11
Total 38/89 10/39 12/16 7 27 34 23 19 9 5 4 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Houston – Portland : 140-116

Houston / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Durant 36 12/19 3/6 3/3 0 5 5 3 2 1 3 0 +37 30 29
J. Smith Jr. 27 9/16 4/9 0/0 3 2 5 3 5 0 0 0 +11 22 23
A. Sengun 36 9/13 4/6 3/4 3 7 10 9 3 3 0 3 +21 25 45
J. Okogie 21 5/9 1/3 0/0 2 1 3 1 2 4 1 0 +15 11 14
A. Thompson 32 6/17 0/4 7/7 1 1 2 4 1 1 0 1 +24 19 16
J. Green 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
J. Tate 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 0
T. Eason 11 1/6 1/4 0/0 3 2 5 2 2 1 1 0 +4 3 5
S. Adams 18 2/4 0/0 1/2 5 6 11 0 1 1 0 2 +22 5 16
C. Capela 9 1/3 0/0 0/0 3 1 4 0 0 0 0 0 -16 2 4
A. Holiday 13 3/6 1/4 3/4 0 0 0 1 2 1 1 0 +3 10 7
J. Davison 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
R. Sheppard 26 5/12 3/9 0/0 0 3 3 3 3 4 0 0 +17 13 16
Total 53/106 17/45 17/20 20 29 49 26 22 16 6 6 140
Portland / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 33 6/12 3/7 1/2 1 2 3 0 1 0 4 0 -27 16 8
D. Avdija 30 7/15 2/5 6/7 2 8 10 4 4 0 7 0 -14 22 20
D. Clingan 24 4/9 0/3 1/1 6 2 8 0 1 0 1 0 -10 9 11
J. Holiday 29 4/9 3/7 2/2 2 2 4 6 1 2 2 0 -23 13 18
S. Sharpe 31 7/16 1/5 4/8 1 7 8 3 3 1 3 1 -22 19 16
J. Grant 29 4/8 1/3 4/5 1 1 2 3 3 0 1 0 -30 13 12
K. Murray 22 2/6 1/2 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 +2 5 4
R. Williams III 15 2/5 0/1 0/0 2 1 3 0 2 1 1 1 -15 4 5
D. Reath 7 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 5 6
M. Thybulle -- 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Love 5 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 5 3
S. Cissoko 10 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +12 4 6
R. Rupert 5 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 1 0
Total 42/89 13/36 19/27 16 28 44 18 18 4 20 2 116

Milwaukee – Charlotte : 147-134 (après prolongation)

Milwaukee / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
G. Antetokounmpo 40 12/18 0/1 1/3 2 5 7 18 3 2 7 1 +18 25 38
K. Kuzma 39 11/17 2/4 5/7 0 10 10 5 3 4 3 1 +25 29 38
M. Turner 33 6/9 6/8 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 +27 18 19
A. Green 26 2/4 2/4 7/7 0 0 0 2 3 0 0 0 +25 13 13
R. Rollins 34 8/12 4/6 0/0 0 8 8 4 5 0 2 0 +26 20 26
B. Portis 19 4/7 2/4 2/2 1 3 4 1 3 0 3 0 -11 12 11
T. Antetokounmpo - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Sims 10 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 2 0 -5 2 3
G. Harris 23 4/5 2/3 0/0 0 1 1 0 2 2 1 1 -12 10 12
G. Trent Jr. 21 3/5 1/1 1/1 0 0 0 1 1 1 0 0 -15 8 8
A. Jackson Jr. - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Anthony 19 4/7 1/3 1/2 1 2 3 5 3 1 4 0 -13 10 11
M. Sears - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 55/85 20/34 17/22 5 34 39 37 25 10 22 3 147
Charlotte / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 42 12/24 6/15 2/2 0 7 7 2 3 0 1 1 -11 32 29
M. Diabate 43 5/8 0/0 5/6 6 5 11 1 6 1 1 0 -16 15 23
L. Ball 27 5/15 2/6 4/5 0 3 3 10 3 0 2 0 +11 16 16
S. James 42 4/10 2/7 2/3 2 5 7 3 2 5 2 0 -11 12 18
K. Knueppel 41 12/20 4/9 4/5 1 2 3 3 3 3 2 0 -8 32 30
M. Plumlee 10 1/1 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 1 0 +3 4 1
P. Connaughton 10 0/3 0/2 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 -2 0 0
C. Sexton 16 4/7 2/3 4/4 0 1 1 4 2 0 1 0 -12 14 15
T. Mann 29 4/10 1/3 0/0 1 6 7 7 2 0 3 0 -23 9 14
A. Reeves 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 0
Total 47/98 17/45 23/29 10 29 39 31 21 11 13 1 134

Minnesota – Sacramento : 124-110

Minnesota / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 32 9/16 2/4 6/9 3 8 11 5 2 1 2 0 +20 26 31
J. McDaniels 31 6/9 0/2 1/1 1 3 4 3 3 0 4 0 +4 13 13
R. Gobert 34 4/6 0/0 3/8 2 6 8 1 3 1 1 1 +14 11 14
D. DiVincenzo 30 6/11 5/10 3/4 1 5 6 5 1 1 2 0 +17 20 24
A. Edwards 36 9/20 1/7 11/12 0 4 4 4 2 2 3 0 +9 30 25
L. Miller 1 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 1 0
J. Beringer 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
N. Reid 25 5/12 2/6 0/0 3 9 12 4 5 2 3 2 0 12 22
M. Conley 18 2/5 2/5 0/0 0 1 1 3 2 1 0 0 +8 6 8
J. Clark 22 1/5 0/2 3/4 1 0 1 0 1 1 0 0 +9 5 2
J. Juzang 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
B. Hyland - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Dillingham 9 0/1 0/0 0/0 2 1 3 3 1 1 2 0 -5 0 4
Total 42/86 12/37 28/40 13 38 51 28 20 10 17 3 124
Sacramento / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Achiuwa 20 2/4 0/1 0/1 1 2 3 0 3 3 0 1 -14 4 8
D. Sabonis 39 14/24 1/2 5/8 4 7 11 3 5 0 2 1 -17 34 34
R. Westbrook 31 5/11 2/5 1/4 5 5 10 13 3 0 6 0 -10 13 21
D. DeRozan 34 3/10 0/2 0/0 0 3 3 5 3 2 0 0 -11 6 9
Z. LaVine 36 8/17 4/8 5/5 0 6 6 4 4 1 4 1 -18 25 24
D. Eubanks 7 1/1 0/0 3/4 1 2 3 0 0 0 0 0 +5 5 7
D. Schroder 28 5/13 2/6 2/5 0 6 6 6 2 1 1 0 -8 14 15
M. Monk 16 0/4 0/1 0/0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 -3
K. Ellis 22 3/8 3/7 0/0 1 0 1 0 3 4 1 1 -3 9 9
N. Clifford 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 +6 0 0
Total 41/93 12/33 16/27 13 31 44 32 26 12 15 4 110

Par Loris Belin
