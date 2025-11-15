Magistral, Stephen Curry (49 points) coiffe de nouveau les Spurs au poteau !

Après des premières minutes pleines de déchets de part et d’autre, ce sont sept points de suite de Stephen Curry qui mettent les Warriors devant (18-11). De’Aaron Fox et Victor Wembanyama profitent alors de la sortie du double MVP pour terminer le premier quart-temps sur un 9-0 (20-11).

Les deux défenses continuent cependant de dominer les débats. Il faut des paniers difficiles de Jimmy Butler et Will Richard d’un côté, et de De'Aaron Fox de l’autre, pour faire sauter le verrou. Un 3-points de Stephen Curry donne alors huit points d’avance aux Warriors, mais les Spurs finissent de nouveau fort la mi-temps, cette fois grâce à Devin Vassell, et à la pause, Golden State ne compte plus que deux longueurs d’avance (47-45).

San Antonio contre Stephen Curry

Au retour des vestiaires, San Antonio prend les choses en main. Wemby, Fox et Julian Champagnie profitent des ballons perdus adverses pour mettre les Spurs à +6 (62-56). Les hommes de Mitch Johnson font 4 sur 8 de loin dans la période, mais Stephen Curry les imite. La star des Warriors prend feu dans ce troisième quart-temps : il marque 17 des 30 points de son équipe pour la garder au contact des Texans (79-77).

Alors que Curry souffle, les Spurs en profitent de nouveau. L’adresse de Champagnie et d’Harrison Barnes, ainsi que la défense de Victor Wembanyama, leur permettent d’entamer la dernière période sur un 13-5 et de prendre 10 points d’avance (92-82) ! Steve Kerr relance alors son maestro et ce dernier poursuit son festival pour ramener son équipe dans le match.

Le Chef prend le dessus sur l’Alien

Il marque huit points de suite dès son retour en jeu pour relancer les Warriors, mais Jeremy Sochan et Wemby font mouche de loin pour retarder le retour des visiteurs. Au meilleur moment, ce sont Gary Payton II et Brandin Podziemski qui trouvent la cible à trois points, deux fois chacun, pour épauler Curry, et un 9-0 redonne l’avantage à Golden State (101-100) !

Avec moins de quatre minutes à jouer, De’Aaron Fox et Victor Wembanyama répondent. Les Spurs prennent à plusieurs reprises trois points d’avance et, alors que Stephon Castle est en boîte sur Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler vont chercher des points près du cercle. Alors que Curry et Butler ont un deux-contre-un face à Wemby pour repasser devant, ce dernier avale le lay-up de l’ancienne star de Miami avec un quatrième contre monumental.

Les Spurs n’en profitent pourtant pas. Stephen Curry, malin, va chercher deux lancers francs avec six secondes à jouer et ne tremble pas pour donner un point d’avance à son équipe (109-108). Avec la balle de match, les Spurs optent pour un step-back de De’Aaron Fox plutôt que de donner le ballon à Victor Wembanyama. Le meneur, pourtant excellent ce soir, manque sa tentative et Golden State l’emporte au bout du suspense pour décrocher sa première victoire dans cette NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry égale Michael Jordan. Avec 49 points, Stephen Curry a égalé Sa Majesté Michael Jordan pour le plus grand nombre de matchs à 40 points ou plus (44) pour un joueur de 30 ans ou plus. La star des Warriors a porté son équipe tout le match, mais particulièrement en deuxième mi-temps, où il a inscrit 31 de ses 49 points. Il avait une lueur dans les yeux qui ne trompait pas. Bouillant et d’une efficacité insolente, il a harangué la foule tout au long du match, leur demandant même de faire plus de bruit entre les deux lancers francs qui ont offert la victoire à Golden State. Du haut de ses 37 ans, Stephen Curry est au sommet de son art.

– Victor Wembanyama a répondu présent. Face à un Draymond Green qui l’a poussé dans ses derniers retranchements physiques et mentaux, Wemby n’a pourtant pas reculé devant l’un des meilleurs défenseurs et agitateurs des quinze dernières années. S’il a débuté doucement, le Français a inscrit 10 de ses 26 points dans le dernier quart-temps pour remettre son équipe devant au score et répondre à Stephen Curry. On l’a vu dunker avec rage sur Draymond Green et placer un contre sensationnel sur Jimmy Butler. Malgré tous ses efforts, il n’a pas pu éviter la défaite des siens sur le fil.

– Tout reste à faire dans le groupe de la mort. Les cinq équipes du groupe C — Houston, Denver, San Antonio, Portland et Golden State — ont toutes joué deux matchs dans cette NBA Cup, et elles sont toutes à égalité avec une victoire et une défaite. Alors que les Spurs et les Warriors nous ont offert un mano a mano magnifique, les Rockets ont facilement battu les Blazers pour soigner leur point-average.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.