En attendant LeBron, les Lakers se reprennent contre les Pelicans

Pas de mauvaise surprise pour les Lakers à New Orleans. Les joueurs de JJ Redick ont fait preuve de sérieux pour dominer des Pelicans trop limités (104-118) et toujours privés de Zion Williamson. La soirée est presque parfaite pour Los Angeles, qui de son côté pourrait récupérer LeBron James la semaine prochaine, a confirmé JJ Redick.

Avant le début de saison de leur vétéran star, les Lakers ont déjà de quoi faire avec Luka Doncic. Le Slovène exploite les prises à deux adverses pour ouvrir des positions de tir à Austin Reaves puis Marcus Smart. Le début de match est poussif, alors c'est au tour de Reaves de jouer les maestros côté californien.

Et cela marche : l'arrière est impliqué sur sept points consécutifs pour lancer Los Angeles et une série de 15-0 conclue par un nouveau panier près du cercle (11-25).

Le show Doncic pour creuser l'écart, celui de Reaves pour le maintenir

Faute de couverture dans la peinture, les Pelicans s'en remettent au talent offensif de Trey Murphy III. L'ailier est partout offensivement et New Orleans revient petit à petit. Luka Doncic sur le banc pour souffler, NOLA se relance grâce à ses seconds couteaux Saddiq Bey et Jose Alvarado.

Les Lakers sont en faillite au tir extérieur, et les locaux reviennent jusqu'à une possession (35-37). Moment choisi par Doncic pour revenir en jeu et changer toute la dynamique du deuxième quart-temps. Pendant quatre minutes, on ne voit que “Luka Magic”, de loin, dans l'agressivité ou à la distribution. À lui seul (14 points et 5 passes en neuf minutes), il redonne de l'air aux Lakers, en tête 65-52 à la pause sur un alley-oop de… Doncic pour Deandre Ayton.

Los Angeles se rend la vie facile en exploitant les faiblesses des Pelicans à merveille. Trop attentiste sur le repli, la formation de Louisiane ne peut pas tout compenser par les prouesses de Murphy, déjà à 30 points à la fin du troisième quart. Mais “NOLA” court davantage après le score que sur transition défensive et cela se paie cash. Los Angeles passe un nouveau 11-0 lors duquel tout le monde est impliqué. L'avance des visiteurs grimpe à 22 unités (66-88).

Les locaux ont le mérite de ne pas baisser les bras et appliquent la même méthode qu'en première période : appuyer sur l'accélérateur dès que Luka Doncic est sur le banc. Plus libérés, les Pelicans se lâchent à 3-points avec Bey et Alvarado comme artificiers en chef.

D'un 15-1, ils redonnent un peu d'intérêt à la fin d'une rencontre jusque-là cousue de fil blanc (88-96). Luka Doncic est de retour sur le parquet, mais cette fois, c'est Austin Reaves qui prend le contrôle des opérations. Très bon, l'arrière contrôle la fin de rencontre, malgré les derniers efforts de New Orleans pour limiter l'écart. Un dernier 10-1 dans les deux dernières minutes scelle la victoire totalement logique des Lakers.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le duo Doncic – Reaves une nouvelle fois à la baguette. Moins prise à la gorge qu'il ne l'a été par Oklahoma City lors de leur précédente sortie, la base arrière des Lakers a dicté sa loi, provoquant 26 lancers-francs à elle seule. Luka Doncic a constamment attiré la défense de New Orleans, et s'il a été maladroit, il n'a pas forcé outre-mesure pour mieux mener le jeu (24 points à 6/16, 12 passes, 7 rebonds). Reaves, lui, était plus en verve au tir et finit avec 31 points et 7 passes.

– Un record de franchise pour Jeremiah Fears. Dans leur marasme, les Pelicans peuvent au moins voir un petit rayon de soleil avec leurs rookies. Jeremiah Fears s'est emparé du record historique de la franchise avec huit interceptions, une marque jusque-là détenue par Herb Jones avec sept le 22 février 2024 contre les Rockets. Le septième choix de la dernière Draft s'est battu jusqu'au bout avec quatre ballons subtilisés dans le dernier quart-temps, pour aller avec ses 19 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.