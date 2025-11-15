Matchs
NBA hier
Matchs
hier
NYK140
MIA132
ORL105
BRO98
DET114
PHI105
HOU140
POR116
MIL147
CHA134
MIN124
SAC110
NOR104
LAL118
DAL127
LAC133
SAS108
GSW109
En double prolongation, James Harden libère les Clippers à Dallas

Publié le 15/11/2025 à 7:36

Portés par un James Harden XXL, auteur de son 82e triple-double, les Clippers ont enfin mis fin à leur série de six défaites en s’imposant à Dallas au terme de deux prolongations (133-127).

James Harden et les ClippersIl leur a fallu deux prolongations, mais les Clippers ont finalement mis fin à leur série de six défaites de rang !

C'est sur le parquet de Dallas, lors de la NBA Cup, que les joueurs de Tyronn Lue se sont relancés (133-127), mais que ce fut compliqué. Malgré l'énorme triple-double de James Harden (41 points, 14 rebonds, 11 passes), le gros double-double d'Ivica Zubac (27 points, 11 rebonds) et la belle contribution en sortie de banc de Bogdan Bogdanovic (21 points à 5/8 de loin), il a ainsi fallu deux prolongations à Los Angeles pour s'imposer…

James Harden et ses coéquipiers avaient pourtant rapidement pris les devants, mais Klay Thompson s'est rappelé qu'il avait un sacré poignet pour ramener Dallas dans la partie, et les joueurs de Jason Kidd n'ont rien lâché.

D'Angelo Russell (28 points) a répondu au duo Harden/Zubac dans le money-time et il a même eu le tir de la gagne, mais son shoot a rebondi sur le cercle, Daniel Gafford n'arrivant pas à convertir la claquette. Prolongation.

C'est Cooper Flagg qui travaille face à Nicolas Batum pour répondre à James Harden dans ces cinq minutes supplémentaires mais « The Beard » a l'occasion de tuer la rencontre. Sauf que son layup est contré par Daniel Gafford et si les arbitres sifflent, c'est uniquement pour vérifier que le contre est légal.

Max Christie s'embrouille sur son dribble dans la foulée et on file en deuxième prolongation (123-123). Mais D'Angelo Russell perd ballon sur ballon et les Clippers s'en sortent (133-127) pour respirer un peu.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le 82e triple-double de James Harden. Avec 41 points à 13/25 dont 6/12 de loin, 14 rebonds et 11 passes, le meneur de jeu des Clippers signe son 82e triple-double en carrière. Et les Clippers en avaient bien besoin…

– D'Angelo Russell, si proche d'être le héros de Dallas. Avec ses 28 points en sortie de banc, le meneur a bien failli être le grand bonhomme du match. Son money-time, dans le quatrième quart-temps, fut ainsi presque parfait. Il lui a simplement manqué de mettre ce dernier tir qui aurait pu faire gagner les Mavericks. Malheureusement, la suite fut beaucoup moins flamboyante puisqu'il a perdu des ballons précieux en prolongation.

– Dereck Lively II de retour. Absent depuis neuf matchs, le pivot a effectué un retour discret (4 points, 5 rebonds) alors que les Clippers devaient faire sans Kawhi Leonard. Et évidemment sans Bradley Beal.

Dallas / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 27 4/7 0/0 2/2 3 5 8 1 5 1 3 3 -1 10 17
N. Marshall 47 8/19 3/5 9/10 2 6 8 2 4 1 0 0 -1 28 27
C. Flagg 48 8/13 0/3 0/1 1 4 5 0 1 1 4 0 -15 16 12
B. Williams 18 2/9 0/5 3/4 0 2 2 5 1 2 0 0 -27 7 8
M. Christie 37 3/9 3/7 1/2 0 7 7 0 5 2 2 1 -14 10 11
C. Martin 18 0/1 0/0 2/2 3 1 4 3 4 0 2 0 -4 2 6
D. Lively II 17 1/3 0/0 2/2 1 4 5 0 0 1 1 1 -12 4 8
M. Cisse 11 3/3 0/0 3/5 1 2 3 0 2 1 1 2 +4 9 12
K. Thompson 28 4/11 4/10 1/1 0 2 2 2 0 0 2 0 +16 13 8
D. Russell 39 11/24 0/6 6/9 0 6 6 5 3 2 7 0 +24 28 18
Total 44/99 10/36 29/38 11 39 50 18 25 11 22 7 127
LA Clippers / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Collins 24 3/8 0/3 2/2 0 3 3 0 5 2 3 0 +17 8 5
D. Jones Jr. 40 4/10 0/3 7/8 0 4 4 0 4 3 2 2 +2 15 15
I. Zubac 46 11/15 0/0 5/7 4 7 11 2 4 1 5 1 +25 27 31
J. Harden 51 13/25 6/12 9/11 2 12 14 11 3 1 3 2 +8 41 52
K. Dunn 32 2/8 1/6 4/4 0 2 2 5 2 2 1 1 +3 9 12
N. Batum 25 2/6 1/5 2/2 0 2 2 0 4 3 1 0 -2 7 7
B. Lopez 10 0/1 0/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -13 0 2
B. Bogdanovic 37 8/14 5/8 0/0 0 3 3 3 4 4 1 0 +7 21 24
J. Miller 11 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 2 0 -11 2 0
K. Sanders 14 1/5 0/3 1/2 0 1 1 1 3 0 2 0 -6 3 -2
Total 45/95 13/42 30/36 7 38 45 22 32 16 20 6 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Dimitri Kucharczyk
Commentaires
