En double prolongation, James Harden libère les Clippers à Dallas

Il leur a fallu deux prolongations, mais les Clippers ont finalement mis fin à leur série de six défaites de rang !

C'est sur le parquet de Dallas, lors de la NBA Cup, que les joueurs de Tyronn Lue se sont relancés (133-127), mais que ce fut compliqué. Malgré l'énorme triple-double de James Harden (41 points, 14 rebonds, 11 passes), le gros double-double d'Ivica Zubac (27 points, 11 rebonds) et la belle contribution en sortie de banc de Bogdan Bogdanovic (21 points à 5/8 de loin), il a ainsi fallu deux prolongations à Los Angeles pour s'imposer…

James Harden et ses coéquipiers avaient pourtant rapidement pris les devants, mais Klay Thompson s'est rappelé qu'il avait un sacré poignet pour ramener Dallas dans la partie, et les joueurs de Jason Kidd n'ont rien lâché.

D'Angelo Russell (28 points) a répondu au duo Harden/Zubac dans le money-time et il a même eu le tir de la gagne, mais son shoot a rebondi sur le cercle, Daniel Gafford n'arrivant pas à convertir la claquette. Prolongation.

C'est Cooper Flagg qui travaille face à Nicolas Batum pour répondre à James Harden dans ces cinq minutes supplémentaires mais « The Beard » a l'occasion de tuer la rencontre. Sauf que son layup est contré par Daniel Gafford et si les arbitres sifflent, c'est uniquement pour vérifier que le contre est légal.

Max Christie s'embrouille sur son dribble dans la foulée et on file en deuxième prolongation (123-123). Mais D'Angelo Russell perd ballon sur ballon et les Clippers s'en sortent (133-127) pour respirer un peu.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le 82e triple-double de James Harden. Avec 41 points à 13/25 dont 6/12 de loin, 14 rebonds et 11 passes, le meneur de jeu des Clippers signe son 82e triple-double en carrière. Et les Clippers en avaient bien besoin…

– D'Angelo Russell, si proche d'être le héros de Dallas. Avec ses 28 points en sortie de banc, le meneur a bien failli être le grand bonhomme du match. Son money-time, dans le quatrième quart-temps, fut ainsi presque parfait. Il lui a simplement manqué de mettre ce dernier tir qui aurait pu faire gagner les Mavericks. Malheureusement, la suite fut beaucoup moins flamboyante puisqu'il a perdu des ballons précieux en prolongation.

– Dereck Lively II de retour. Absent depuis neuf matchs, le pivot a effectué un retour discret (4 points, 5 rebonds) alors que les Clippers devaient faire sans Kawhi Leonard. Et évidemment sans Bradley Beal.

