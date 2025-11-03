Matchs
Stats & Highlights | Sans Ja Morant, les Grizzlies chutent à Toronto

NBA – Les hommes de Tuomas Iisalo n'ont pas résisté aux assauts de RJ Barrett et Brandon Ingram, tous les deux à 25 points ou plus. Les Hornets d'un très bon Moussa Diabate l'ont emporté face au Jazz.

Raptors GrizzliesAvantage dinosaures face aux ours. Derrière les 27 points de RJ Barrett et les 26 points de Brandon Ingram, les Raptors ont repoussé les Grizzlies (117-104). Ces derniers évoluaient sans leur leader, Ja Morant, suspendu après sa prise de bec avec Tuomas Iisalo.

Pour compenser, le secteur intérieur a été actif, à l'instar de Jaren Jackson Jr. (20 points et 9 rebonds) ou Santi Aldama (15 points). Mais les Canadiens ont, une fois n'est pas coutume cette saison, réussi à remporter la bataille du rebond. Proche du triple-double (19 points, 12 rebonds, 8 passes et 5 contres), Scottie Barnes a été le principal contributeur en la matière.

Toronto remporte deux matchs de suite pour la première fois de l'année. Dynamique inverse pour les Grizzlies qui affichent désormais le même bilan comptable que leurs adversaires du soir (3v-4d).

À Charlotte, les Hornets ont été plus autoritaires pour abattre le Jazz (126-103). Pourtant privés de LaMelo Ball (cheville), les locaux n'ont pas eu de mal à trouver des ressources offensives. Avec ses 29 points, Miles Bridges a été le plus en vue, mais il a reçu le soutien de Kon Knueppel, auteur de son record en carrière (24), ainsi que du Français Moussa Diabate (17 points et 12 rebonds).

En face, Lauri Markkanen (29 points) et Keyonte George (25 points) ont concentré leurs efforts à deux, mais leur formation a globalement manqué d'adresse. Le Jazz (2v-4d) n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Les Hornets (3v-4d) mettent fin à une série de trois (lourdes) défaites de rang.

Oklahoma City – New Orleans
Brooklyn – Philadelphie
Cleveland – Atlanta
New York – Chicago
Phoenix – San Antonio
LA Lakers – Miami

Charlotte – Utah : 126-103

Charlotte / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 33 7/18 3/10 12/12 0 4 4 6 2 0 0 0 +10 29 28
R. Kalkbrenner 22 1/3 0/0 0/0 0 4 4 0 1 4 1 4 +25 2 11
C. Sexton 29 4/11 1/4 1/1 1 3 4 12 2 0 6 0 +17 10 13
S. James 29 6/8 3/5 0/0 0 5 5 3 4 0 0 0 +27 15 21
K. Knueppel 35 9/17 4/9 2/2 0 6 6 5 2 1 0 0 +20 24 28
M. Diabate 22 7/9 0/0 3/3 6 6 12 0 3 0 0 1 -1 17 28
T. Salaun 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +9 0 0
M. Plumlee 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -1 0 0
P. Connaughton 14 2/5 2/4 0/0 0 1 1 0 2 0 1 1 +2 6 4
T. Mann 22 4/11 3/7 2/2 1 3 4 0 4 0 0 0 -2 13 10
K. Simpson 17 2/5 1/3 2/2 1 3 4 4 3 1 4 0 +6 7 9
L. McNeeley 9 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 +3 3 4
Utah / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 33 12/28 3/10 2/2 3 4 7 3 0 0 0 0 -19 29 23
T. Hendricks 25 5/8 2/3 2/2 4 3 7 1 1 0 0 0 -7 14 19
J. Nurkic 22 1/6 0/3 1/2 0 9 9 2 4 2 1 0 -22 3 9
S. Mykhailiuk 29 1/4 1/4 0/0 0 2 2 2 3 0 0 1 -15 3 5
K. George 33 8/18 1/5 8/9 0 2 2 7 2 1 4 1 -17 25 21
K. Love 14 0/2 0/2 3/4 2 3 5 5 1 0 2 0 -5 3 8
K. Anderson 12 2/4 0/0 1/2 0 0 0 2 2 1 1 0 +4 5 4
K. Filipowski 16 2/5 0/1 0/0 0 1 1 2 4 1 0 0 -6 4 5
C. Williams 9 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 1 +2 0 2
B. Sensabaugh 9 1/1 0/0 5/6 0 1 1 0 3 1 0 0 -4 7 8
A. Bailey 19 3/8 0/3 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 -17 6 2
W. Clayton Jr. 19 1/4 0/1 2/2 0 2 2 2 3 0 0 0 -9 4 5

Toronto – Memphis : 117-104

Toronto / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 33 10/15 1/3 5/6 0 7 7 4 3 0 4 1 +4 26 28
R. Barrett 36 10/19 2/8 5/7 1 5 6 6 2 0 2 0 +19 27 26
S. Barnes 32 8/19 3/8 0/0 5 7 12 8 3 1 2 5 +9 19 32
C. Murray-Boyles 31 7/14 0/3 1/1 6 3 9 5 1 3 3 0 +10 15 22
I. Quickley 32 2/5 2/4 3/3 1 3 4 3 5 0 2 0 +6 9 11
S. Mamukelashvili 11 0/1 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 1 1 +2 0 3
J. Battle 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +4 0 0
O. Agbaji 16 2/4 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -1 4 3
J. Shead 16 3/4 2/3 1/1 0 0 0 5 3 0 0 0 +7 9 13
J. Walter 11 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 2 1 0 0 -5 0 1
G. Dick 20 3/6 1/4 1/2 0 4 4 0 0 0 0 0 +10 8 8
Memphis / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 32 8/15 1/4 3/4 2 7 9 3 5 0 2 0 -7 20 22
J. Wells 26 3/11 1/4 0/0 2 3 5 2 4 0 0 0 +4 7 6
J. Landale 23 6/8 2/2 0/0 3 3 6 2 4 1 2 0 -11 14 19
K. Caldwell-Pope 27 3/13 2/5 4/4 0 0 0 2 0 0 1 0 -21 12 3
C. Spencer 26 1/7 1/6 1/2 0 4 4 4 1 2 2 0 -5 4 5
S. Aldama 28 5/14 2/7 3/4 1 3 4 2 1 0 0 0 -6 15 11
O. Prosper 12 2/3 0/1 2/2 1 1 2 0 0 1 0 0 +6 6 8
C. Coward 29 5/9 0/2 2/2 1 4 5 5 1 0 1 0 -7 12 17
J. Konchar 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -5 0 2
V. Williams Jr. 21 5/7 2/4 2/2 1 2 3 3 1 2 2 0 -5 14 18
J. Small 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -8 0 1

Par Samuel Hauraix
