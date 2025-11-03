Stats & Highlights | Sans Ja Morant, les Grizzlies chutent à Toronto

Avantage dinosaures face aux ours. Derrière les 27 points de RJ Barrett et les 26 points de Brandon Ingram, les Raptors ont repoussé les Grizzlies (117-104). Ces derniers évoluaient sans leur leader, Ja Morant, suspendu après sa prise de bec avec Tuomas Iisalo.

Pour compenser, le secteur intérieur a été actif, à l'instar de Jaren Jackson Jr. (20 points et 9 rebonds) ou Santi Aldama (15 points). Mais les Canadiens ont, une fois n'est pas coutume cette saison, réussi à remporter la bataille du rebond. Proche du triple-double (19 points, 12 rebonds, 8 passes et 5 contres), Scottie Barnes a été le principal contributeur en la matière.

Toronto remporte deux matchs de suite pour la première fois de l'année. Dynamique inverse pour les Grizzlies qui affichent désormais le même bilan comptable que leurs adversaires du soir (3v-4d).

À Charlotte, les Hornets ont été plus autoritaires pour abattre le Jazz (126-103). Pourtant privés de LaMelo Ball (cheville), les locaux n'ont pas eu de mal à trouver des ressources offensives. Avec ses 29 points, Miles Bridges a été le plus en vue, mais il a reçu le soutien de Kon Knueppel, auteur de son record en carrière (24), ainsi que du Français Moussa Diabate (17 points et 12 rebonds).

En face, Lauri Markkanen (29 points) et Keyonte George (25 points) ont concentré leurs efforts à deux, mais leur formation a globalement manqué d'adresse. Le Jazz (2v-4d) n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Les Hornets (3v-4d) mettent fin à une série de trois (lourdes) défaites de rang.

Charlotte – Utah : 126-103

Toronto – Memphis : 117-104