Les Sixers assurent sans forcer à Brooklyn

Philly a fait le boulot pour s'assurer une victoire sans avoir à batailler à la fin pour l'emporter. En l'occurrence, malgré l'absence de Joel Embiid, le trio Maxey-Grimes-Oubre (26, 22 et 29 points) a parfaitement su gérer les Nets de Cam Thomas (29 points).

Les Sixers ont tenu bon en premier quart-temps, malgré la bonne entame de Cam Thomas et le retour remarqué de Ziaire Williams, auteur de 9 points en fin de période dont un 3+1 et un dunk. En guise de réponse, Philly a en effet pu compter sur les 22 points de Kelly Oubre inscrits dans le seul premier acte pour rester en tête (37-40) !

Des Nets trop tendres

Le coup de main de Kelly Oubre Jr. a parfaitement lancé son équipe face à des Nets qui ont rapidement cédé ensuite. Il y a d'abord eu un 10-1 initié par Andre Drummond au alley-oop et conclu par VJ Edgecombe à 3-points (44-57), puis une nouvelle grosse séquence de VJ Edgecombe, ponctuée d'un nouveau 3-points et d'un dunk surpuissant qui a forcé Brooklyn à poser un premier genou à terre (47-62).

Relégués à -18 à la pause après un nouveau coup de chaud de Tyrese Maxey (55-73), les Nets ont maintenu l'illusion pendant un quart-temps en revenant brièvement à dix longueurs grâce à un 9-0 alimenté par Michael Porter Jr et des dunks de Nic Claxton et Cam Thomas. (75-85). Mais les Sixers n'ont jamais perdu pied, entre les deux paniers de Kelly Oubre puis les 7 points de Quentin Grimes pour boucler le troisième quart-temps (78-90).

Les quatre paniers de Trenton Watford et le nouveau 3-points de Quentin Grimes ont rapidement mis un terme au suspense (83-109) et Philadelphie a pu engranger une nouvelle victoire, sa cinquième de la saison (105-129).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Kelly Oubre bouillant d'entrée. L'ailier a débuté le match à 9/11 au tir pour scorer 22 points en 11 minutes, terminant son festival par un step-back à mi-distance et deux paniers à 3-points. De quoi calmer les ardeurs des Nets dès le premier acte. Auteur de 29 points au final, il s'est visiblement fait mal à la cheville sur la dernière action du troisième quart-temps, et n'est plus entré en jeu ensuite.

– Un record en carrière à la passe pour Quentin Grimes. Le sixième homme des Sixers a affolé les compteurs avec 13 passes décisives, son nouveau record perso, pour aller ses 22 points. Un match solide et un final en roue libre où tout lui a réussi.

– VJ Edgecombe se montre encore. Un impact précieux derrière le trio Maxey-Grimes-Oubre avec ses 16 points et 3 passes décisives. C'est notamment après ses deux paniers à 3-points et son gros dunk que Brooklyn a commencé à lâcher.

– Les Nets dans le flou. Six matchs, six défaites, la troisième de 19 points ou plus. On ne va pas dire qu'on ne s'y attendait pas mais les résultats sont là. Seul New Orleans est autant en difficulté depuis le début. Brooklyn enchaîne dès ce soir face à Minnesota, avant de se déplacer à Indiana mercredi.