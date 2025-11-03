Matchs
Revanchards, les Knicks mettent fin à l’invincibilité des Bulls

Publié le 3/11/2025 à 6:16
Après trois revers de rang, les Knicks infligent aux Bulls leur première défaite de la saison (128-116).

new york knicksDans le négatif, les Knicks recevaient au Madison Square Garden les Bulls, surprenants leaders de la conférence Est. Un match que les coéquipiers de Jalen Brunson (31 points), OG Anunoby (21 points) et Karl-Anthony Towns (20 points, 15 rebonds, 5 passes) ont contrôlé de bout en bout, comptant même jusqu'à 25 points d'avance, histoire de mettre fin à l'invincibilité de leurs visiteurs du soir. Qui les avaient déjà battus deux jours plus tôt, en NBA Cup…

La partition offensive des hommes de Mike Brown plus qu'aboutie, Chicago n'a cette fois-ci pas résisté, malgré un collectif encore une fois au rendez-vous (sept joueurs à plus de 10 points, dont Josh Giddey en triple-double). Propulsé par Jalen Brunson, intenable dans le premier quart-temps et de nouveau intraitable dans le quatrième, tandis que la bascule s'est faite après la pause, New York se donne donc un peu d'air, après sa vilaine série de trois défaites consécutives.

Outre l'apport de la triplette Brunson – Anunoby – Towns, les Knicks peuvent se réjouir de constater que leur banc a retrouvé des couleurs, à l'image de Jordan Clarkson (15 points) et Josh Hart (14 points, 9 rebonds), bien plus inspirés qu'auparavant. Le genre de soirée où tout allait finalement dans le sens des New-yorkais, comme le prouvent leurs statistiques en attaque…

CE QU'IL FAUT RETENIR

New York sans pitié en attaque. Toujours invaincus à domicile cette saison après trois matchs, les Knicks ont réussi tout ce qu'il fallait pour revenir à l'équilibre. Dans le sillage de Jalen Brunson, auteur d'un super premier quart-temps (19 points), ils ont rapidement pris les commandes, alors que leur attaque ne s'est pas relâchée de la soirée. Adroits à 3-points (20/47), parfaits aux lancers-francs (22/22), propres ballon en main, présents au rebond offensif et efficaces sur jeu rapide, les joueurs de Mike Brown (Josh Hart et Jordan Clarkson en tête) ont retrouvé en 48 minutes toute leur confiance, qui s'était envolée depuis quelques jours.

Chicago tombe pour la première fois. Étonnamment invaincus après cinq matchs, les Bulls ne le sont désormais plus. Sur le plan offensif, ils n'ont certes pas réalisé un mauvais match – même en l'absence de leur Sixième homme, Ayo Dosunmu –, mais sur le plan défensif, ce fut une toute autre histoire. Sans réponse face au duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns, trop souvent envoyé sur la ligne, la bande de Billy Donovan a ainsi pris l'eau de tous les côtés, et notamment derrière la ligne à 3-points, qu'elle défendait pourtant si bien depuis la reprise.

New York / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
O. Anunoby 35 8/17 3/7 2/2 0 2 2 4 1 2 1 1 +22 21 20
K. Towns 36 5/11 2/2 8/8 3 12 15 5 1 0 1 2 +12 20 35
M. Robinson 13 0/3 0/0 0/0 4 1 5 1 1 0 0 2 -1 0 5
M. Bridges 35 3/7 2/5 2/2 3 2 5 9 1 1 4 0 +6 10 17
J. Brunson 32 10/22 4/11 7/7 0 5 5 3 2 2 2 0 +5 31 27
G. Yabusele 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +2 0 1
P. Dadiet 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
M. Diawara 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
J. Clarkson 18 6/11 3/6 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 -5 15 12
J. Hart 26 5/10 1/4 3/3 3 6 9 3 1 1 3 0 +1 14 19
L. Shamet 18 3/6 3/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +17 9 8
M. McBride 23 3/8 2/4 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 +10 8 11
T. Kolek 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Chicago / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Okoro 22 6/11 2/4 0/0 1 0 1 0 3 0 3 0 -18 14 7
M. Buzelis 31 5/11 4/6 0/0 1 6 7 0 1 1 1 0 +5 14 15
N. Vucevic 32 6/10 3/4 2/2 4 10 14 4 3 0 3 1 -11 17 29
T. Jones 34 6/13 1/2 2/2 1 1 2 5 2 1 2 0 -18 15 14
J. Giddey 38 10/19 1/5 2/2 2 10 12 12 2 2 4 0 0 23 36
J. Smith 16 5/7 2/4 0/1 2 3 5 0 3 0 0 0 -1 12 14
P. Williams 26 3/9 2/7 3/4 1 1 2 3 2 2 0 0 -8 11 11
D. Terry 1 1/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 3 1
J. Phillips 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 -1
J. Carter 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 +1 0 1
K. Huerter 21 3/8 1/5 0/0 0 3 3 2 3 1 1 2 -15 7 9

Par Florian Benfaid
