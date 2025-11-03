Le Thunder reste parfait, les Pelicans restent capot

L'affiche était déséquilibrée et le Thunder n'était pas d'humeur à ce que la logique soit déjouée. Oklahoma City s'est baladé contre les Pelicans, dimanche (137-106). Le champion en titre reste sur une dynamique parfaite, avec 100% de succès après sept rencontres. Pour New Orleans, le chemin s'annonce long, avec un bilan presque parfaitement opposé (0 victoire – 6 défaites).

Le Thunder n'a pas laissé le moindre doute sur le scénario de ce match. Oklahoma City prend rapidement les commandes après la bonne entame des Pelicans derrière l'arc, avec Jeremiah Fears et Herb Jones. Une fois cette adresse tarie, le duel entre les deux défenses organisées en zone vire à la démonstration.

Les champions en titre récitent leur basket avec leur habituelle agressivité d'un côté du parquet et une circulation de balle simple, mais ô combien efficace, pour trouver le shooteur libre. Les visiteurs prennent l'eau de toutes parts avec 27 points encaissés en un peu plus de sept minutes, et ce n'est qu'un début. OKC termine le premier acte avec un joli 7/13 à 3-points et déjà un +17 (39-22).

Un match à sens unique

Même avec de nombreux absents (Chet Holmgren, Lu Dort, Jalen Williams, Nikola Topic et Kenrich Williams), Mark Daigneault peut se permettre de vite ouvrir son banc. Ousmane Dieng en profite, pas les Pelicans. Willie Green a beau aligner ses meilleurs éléments, un cinq expérimental Alex Caruso – Aaron Wiggins – Ajay Mitchell – Ousmane Dieng – Isaiah Hartenstein suffit à tenir le choc. Hartenstein survole la lutte intérieure et Oklahoma City se détache irrésistiblement (75-52).

Hors du coup, New Orleans fait illusion grâce à la qualité de tir de Trey Murphy III (5/10 à 3-points). De quoi ramener le retard des siens à 15 longueurs… Et réveiller le Thunder. Puis, quand OKC a besoin de lancer une série, qui d'autre que Shai Gilgeous-Alexander pour répondre présent ? Le MVP, presque discret jusque-là derrière le collectif de son équipe, prend les choses en main et signe un récital (15 points) pour rendre la vie des siens plus facile.

Le dernier quart-temps ne sert qu'aux joueurs du bout du banc à se dégourdir les jambes, pour un succès écrasant du Thunder avec huit joueurs au-dessus des 10 points.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La première période parfaite du Thunder. Oklahoma City n'avait pas l'intention de prendre à la légère ce match contre la lanterne rouge de la ligue. Tout y était, des deux côtés du terrain, pour une domination sans partage : 13/24 à 3-points, 21 passes décisives en 26 tirs et 75 points, plus haut total sur une période pour OKC cette saison. Le tenant du titre n'a laissé aucune chance aux Pelicans.

– Shai Gilgeous-Alexander sur un podium historique. Avec un troisième quart-temps remarquable, “SGA” a passé une fois de plus la barre des 20 points. Le meilleur marqueur de la saison 2024/25 en est désormais à 79 rencontres consécutives avec au moins 20 unités et il grimpe à la troisième place des séries les plus longues de la NBA, ex aequo avec Oscar Robertson, mais derrière l'inévitable Wilt Chamberlain, auteur des deux meilleures séries de l'histoire.

Only Wilt Chamberlain is ahead of Shai now with streaks of 126 games and 92 games. https://t.co/ZYJSUoJEnk — Nick Gallo (@NickAGallo) November 2, 2025

– New Orleans en totale chute libre. On pensait que les Pelicans avaient, ne serait-ce qu'un peu, remis la marche avant en s'inclinant seulement au buzzer contre les Clippers vendredi. Mais l'équipe de Louisiane a replongé la tête la première dans ses travers, entre largesses défensives et excès d'individualisme en attaque. “NOLA” subit une troisième défaite de plus de 30 points cette semaine, après le -32 contre les Celtics et le -34 contre les Nuggets. Dans l'histoire, aucune équipe ayant débuté la saison par un 0-6 n'a réussi à se qualifier pour les playoffs…