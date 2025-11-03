Les Cavs de Donovan Mitchell noient les Hawks sous une pluie de 3-pts

L'absence de Trae Young était bien visible dans les premières minutes de la partie. Les Hawks perdent énormément de ballons dans le premier quart-temps, les Cavaliers entament la partie avec un 10-0 et Donovan Mitchell frappe à 3-pts. Ensuite, la température redescend avec plusieurs minutes sans panier côté Cleveland. Lonzo Ball relance Cleveland avant le début de deuxième quart-temps (31-22).

Les joueurs de Kenny Atkinson insistent à 3-pts alors que les Hawks font bien circuler le ballon, multiplient les mouvements et ça paye. La preuve, Atlanta est devant à la pause (50-52).

En troisième quart-temps, les difficultés reviennent pour Quin Snyder et ses joueurs. Pendant plus de six minutes, les Hawks ne trouvent plus le chemin du panier, tandis que Donovan Mitchell enfile les paniers.

Il y a une petite réaction d'Atlanta, avec un 8-0, avant le début du dernier quart-temps (78-76). Cela n'est pas suffisant puisque la défense d'Atlanta souffre et n'arrive pas à faire un stop pendant très longtemps. Dans les derniers instants, Jaylon Tyson et Evan Mobley valident la victoire de Cleveland à 3-pts (117-109).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le gros match de Donovan Mitchell. Avec 37 points à 12/21 au shoot et surtout 8/15 à 3-pts, l'ancien du Jazz a brillé dans cette partie. Ses seconds comme De'Andre Hunter, Jaylon Tyson, Dean Wade ont fait de bonnes performances pour soutenir leur leader, qui était en jambes.

– Les trop nombreux ballons perdus des Hawks. L'absence de Trae Young pendant un mois va souvent plomber l'attaque des Hawks. Le premier quart-temps l'a démontré de manière cruelle pour Quin Snyder, avec huit ballons perdus. Et ces possessions gâchées sont devenues de munitions pour l'attaque des Cavaliers. Zaccharie Risacher (8 points) et ses coéquipiers ont perdu 22 ballons et ont souvent (mais pas toujours) été en souffrance offensivement.

– Les 57 shoots à 3-pts des Cavaliers. C'est peu dire que les troupes de Kenny Atkinson ont usé, voire abusé du shoot extérieur, avec 57 tentatives derrière la ligne. Certes, il y a eu 20 réussites (soit 35%) et beaucoup de bons tirs, mais les Cavaliers auraient peut-être gagné, ici ou là, à varier et à se rapprocher du cercle.