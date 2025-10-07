Pour le retour de Jaden Ivey, les Pistons renversent les Grizzlies

Pour leur premier match de présaison, les Pistons accueillaient une équipe de Memphis décimée par les blessures, dont celles de Ja Morant (cheville) et Jaren Jackson Jr (pied). Du côté de Detroit, l’équipe type était presque alignée, Isaiah Stewart remplaçant simplement Jalen Duren sous le cercle.

Pourtant, ce sont bien les Grizzlies qui prennent le meilleur départ. Portés par leur nouveau duo Ty Jerome – Kentavious Caldwell-Pope, auteurs de dix points chacun après quinze minutes, les visiteurs comptent jusqu’à 21 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Memphis déroule, tandis que Detroit peine à trouver son rythme.

Mais les hommes de JB Bickerstaff se rebellent dans le deuxième acte. La remontée est menée par Jaden Ivey, étincelant pour son retour après sa fracture du péroné survenue en janvier. En douze minutes, il inscrit sept points, tous dans le deuxième quart-temps, dont un 2+1 qui permet aux Pistons de passer devant. Portés par un impressionnant run de 50 à 22, les joueurs de Detroit rentrent aux vestiaires avec dix longueurs d’avance.

Le duo Reed – Smith impérial au rebond

« Pour lui, la chose la plus importante est de pouvoir revenir sur le terrain, de continuer à faire ce qu’il aime, mais aussi de retrouver ses coéquipiers »commente J.B. Bickerstaff sur le retour de Jaden Ivey. « C’est une bonne chose qu’il soit en bonne santé. À la fois pour lui, mais aussi pour le moral de l’équipe. »

Les Pistons s’imposent finalement 128 à 112, portés par un Cade Cunningham en pleine forme : 20 points, 4 rebonds, 8/11 au tir en seulement 19 minutes. Detroit domine largement au rebond (55 à 38), grâce notamment à Paul Reed, auteur de 12 prises en 17 minutes, et à Tolu Smith, en double-double (12 points, 11 rebonds).

En face, l’absence de Jaren Jackson Jr. et du rookie Zach Edey s’est fait cruellement sentir. « Nous manquions donc de protecteurs de cercle. Avec les rebonds, c’était notre plus gros problème ce soir. Nous avons besoin de faire plus d’efforts collectivement pour prendre des rebonds », a reconnu Tuomas Iisalo après la rencontre.