La poisse s’acharne sur Memphis : Ja Morant rejoint l’infirmerie…

Nouveau coup dur pour les Grizzlies : la franchise vient d'annoncer que Ja Morant souffre d’une entorse à la cheville gauche, survenue à l’entraînement. Selon un porte-parole de l’équipe, le joueur est désormais considéré en « week-to-week », c’est-à-dire qu'il sera évalué chaque semaine, sans date précise de retour à la compétition.

Cette blessure vient s’ajouter à une longue série de problèmes physiques pour Ja Morant, déjà touché par des blessures à l’épaule, à la hanche et au genou ces dernières saisons. Son jeu explosif, mêlant vitesse et explosivité, en fait ainsi l’un des athlètes les plus spectaculaires de la Grande Ligue, mais aussi l’un des plus exposés aux blessures.

Le problème, c'est que la saison régulière commence le 22 octobre, face aux Pelicans, pour les Grizzlies, et que le statut « week-to-week » indique que l'entorse de Ja Morant est importante.

Il est donc possible que la troupe de Tuomas Iisalo débute la saison régulière sans trois titulaires espérés, puisque Jaren Jackson Jr. et Zach Edey ne sont toujours pas remis de leurs soucis physiques, alors que le remplaçant Brandon Clarke a de son côté dû repasser sur la table d'opération pour soigner son genou…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.