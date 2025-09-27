Le Fever a pris froid pour son retour à domicile

Après une victoire et une défaite à Las Vegas, le Fever revenait dans l'Indiana avec l'intention de conserver cet avantage du terrain acquis dès la première manche. Pendant une grande partie de la rencontre, le Fever a joué à armes égales avec les Aces puis l'équipe de Stephanie White a connu une terrible panne d’adresse, étalée sur le troisième et le quatrième quart-temps. Pendant quasiment neuf minutes, Indiana n'a inscrit aucun panier, ce qui a permis à la franchise du Nevada de s’envoler et de s’imposer 84 à 72.

« Je pense que nous avons eu beaucoup de bons tirs, mais que nous n’en avons pas réussi beaucoup » regrette Stephanie White après la rencontre. « Nous sommes restées en vie parce qu’on faisait des stops jusqu’au milieu du quatrième quart-temps puis les Aces ont déroulé. »

En fin de match, les joueuses de Becky Hammon passent effectivement un 10-0 qui scelle les espoirs de victoire du Fever. Si les Aces ont réussi à régler la mire, ce ne fut pas le cas pour Indiana avec en tête de file Kelsey Mitchell qui est totalement passée à côté de Game 3. La triple All-Star a fini la partie avec certes 21 points, mais à 8/26 au tir.

« Juste une mauvaise journée »

« C’était juste une mauvaise journée » constate la star du Fever. « Tout est une question de choix. Il faut continuer de faire circuler le ballon et de trouver les bonnes occasions de tirs. Je veux continuer d’être agressive, mais malheureusement mes tirs ne sont pas rentrés. »

Si du côté des Aces, A’ja Wilson s’est aussi manquée avec un 6/20 au tir, la MVP en titre a pu compter sur une solide Jackie Young autrice de 25 points pour porter Las Vegas alors qu’à Indiana, Aliyah Boston a également raté son rendez-vous en finissant avec seulement 12 points à 5/16 au tir.

Avec cette défaite, le Fever s’est mis dans une position délicate puisque les coéquipières de Caitlin Clark seront obligées de remporter le Game 4 prévu ce dimanche à 21h (heure française) pour éviter l’élimination.

« Je suis toujours dure avec moi-même donc je sais que ça va être compliqué pour moi à digérer » explique Kelsey Mitchell. « Mais il faut tourner la page et se projeter vers demain pour être prête à gagner dimanche. »