Les Aces se fâchent et égalisent face au Fever

Après le revers du Game 1 survenu à cause d'un coup de chaud de Kelsey Mitchell qui avait mis 34 points, les Aces se devaient de s'imposer lors de cette deuxième manche pour ne pas rejoindre Indianapolis dos au mur.

Dès les premières minutes de cette partie, Las Vegas passe un 7-0 pour prendre les commandes du match, mais le duo Kelsey Mitchell – Aliyah Boston permet au Fever de rester au contact de l'équipe locale jusqu'au moment où A'ja Wilson (25 points, 9 rebonds) inscrit deux paniers de suite pour recréer un écart en faveur des Aces (20-13). Sur une claquette, la MVP en titre inscrit déjà son 11e point de la partie et les joueuses de Becky Hammon mènent 26-17 après dix minutes de jeu.

Pour démarrer le deuxième quart-temps, les Aces passent un 11-2, ce qui leur permet de prendre 18 points d'avance. Cependant, le Fever peut compter sur Lexie Hull pour revenir dans la partie. L'arrière enchaîne deux tirs à 3-points avant de trouver Kelsey Mitchell (13 points, 5 passes) pour ramener son équipe à six points (39-33).

Las Vegas déroule, Indiana coule

Toutefois, Indiana court toujours après le score au moment de rejoindre les vestiaires (46-35). Une avance de 11 points qui s'explique aussi, côté Aces, par la bonne première mi-temps de NaLyssa Smith (18 points, record en carrière en playoffs et 7 rebonds) autrice de 10 points à 5/6 au tir. Après la pause, l'ailière des Aces inscrit un panier en provoquant une faute de Lexie Hull pour redonner 15 longueurs d'avance à Las Vegas.

À la fin du troisième quart-temps, Chelsea Gray profite du mauvais repli défensif du Fever pour trouver Megan Gustafson oubliée sous le cercle pour permettre à Las Vegas de prendre 20 points d'avance, soit le plus gros écart du match (67-47). Au début du dernier acte, Indiana tente une dernière remontée par l'intermédiaire d'Odyssey Sims qui rentre deux tirs de suite, mais Jackie Young (13 points, 5 rebonds, 5 passes) lance un 10-0 en faveur de la franchise du Nevada qui scelle le sort du match.

Au final, les Aces s'imposent 90-68 pour égaliser dans la série (1-1) et partir à Indianpolis avec la possibilité de s'offrir une première balle de match dans cette série.