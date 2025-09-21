Grâce à Kelsey Mitchell, le Fever surprend les Aces d’entrée !

Après avoir créé la surprise face au Dream, le Fever partait à Las Vegas, toujours sans Caitlin Clark, pour défier les Aces de la MVP A'ja Wilson qui venait de recevoir son quatrième trophée de meilleure joueuse de la ligue.

Et si les joueuses de Stephanie White ne sont pas favorites dans cette confrontation, ce sont bien elles qui prennent un premier avantage dans ce Game 1 (15-6). Un écart qui peut s'expliquer par le début de match compliqué de A'ja Wilson (16 points, 13 rebonds) qui a manqué ses six premiers tirs avant d'enfin régler la mire à la fin de ce premier acte. Au bout de dix minutes de jeu, les Aces sont revenues à une longueur grâce à un 8-0 et passent devant au début du deuxième quart-temps grâce à un panier avec la faute d'A'ja Wilson.

Toutefois, Indiana répond aussitôt et les deux équipes s'échangent les coups pendant de nombreuses minutes jusqu'au moment où Indiana, portée par Kelsey Mitchell, autrice de 10 points lors de ce deuxième acte, passe, à son tour, un 8-0 pour rejoindre les vestiaires en menant 41 à 36.

Le Fever en mode rouleau compresseur

Après la pause, Indiana passe la barre des dix points d'avance grâce à Natasha Howard (12 points, 11 rebonds), mais Las Vegas revient à quatre points au milieu de ce troisième quart-temps. Sauf que les joueuses de Becky Hammon n'ont pas l'occasion de recoller davantage puisque le Fever réplique avec un 11-0 conclu par une flèche à longue distance de Kelsey Mitchell juste avant de débuter le quatrième acte (69-55).

Une dernière phase de jeu dans laquelle les Aces n'arrivent pas à revenir dans la partie et ce, malgré les premiers points de Jewell Loyd et finissent par s'incliner assez logiquement 89 à 73 face à une équipe du Fever emmenée par une Kelsey Mitchell autrice de 34 points.

Ce mardi, toujours à Las Vegas, Indiana aura l'occasion de s'offrir une première balle de match tandis que la victoire sera obligatoire pour les coéquipières de A'ja Wilson afin de ne pas partir à Indianapolis en étant déjà dos au mur.