Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Aces reprennent déjà l’avantage du terrain au Fever !

Publié le 27/09/2025 à 7:08
Modifié le 27/09/2025 à 8:27 Twitter Facebook

WNBA – Les deux formations ont été au coude à coude jusqu'en début de quatrième quart-temps, moment où les Aces de Jackie Young (25 points, 5 rebonds, 4 passes décisives) ont pris le large afin de remporter ce Game 3 sur le parquet du Fever (72-84).

fever acesPour l'instant, c'est le match de la série où le Fever peut nourrir le plus de regrets ! Pour son retour à la maison dans ce Game 3, Indiana a tenu tête à l'armada de Las Vegas pendant un peu plus de trois quart-temps avant de finir par craquer face au quatuor Young-Gray-Smith-Wilson, avec une mention spéciale pour Jackie Young, qui a sorti le grand jeu (25 points à 9/14) pour compenser le match délicat en terme d'adresse de A'ja Wilson (13 points, 6/20 au tir, 8 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres).

Côté Indiana, malgré le bon passage de Lexie Hull en fin de première mi-temps, l'attaque a été trop en difficulté pour espérer renverser la vapeur, entre le 8/26 de Kelsey Mitchell (21 points), le 0/7 d'Odyssey Sims (2 points), ou le 5/16 d'Aliyah Boston (12 points). Le Fever retiendra sans doute le positif, à savoir que malgré ses difficultés, le groupe de Stephanie White a réussi à tenir tête à Las Vegas, presque jusqu'à la fin.

Malgré une entame difficile et les deux paniers de NaLyssa Smith et Jackie Young pour placer les Aces en position de force d'entrée (6-13), puis à +10 en début de deuxième quart-temps (16-26), Indiana a pu compter sur Kelsey Mitchell pour sonner la révolte avec un lay-up puis deux flèches à 3-points.

Sous les yeux des Pacers

À ses côtés, Lexie Hull a également frappé fort avec un contre sur NaLyssa Smith puis deux paniers dont un 3-points qui ont contribué à ramener le Fever à -1 à la pause dans une ambiance survoltée, avec la présence de tous les Pacers dont Tyrese Haliburton, sur place (34-35) !

L'euphorie a duré un quart-temps de plus et pour cause, A'ja Wilson ne mettait pas un pied devant l'autre, allant jusqu'à enchaîner un 0/11 au tir entre le deuxième et le troisième quart-temps ! De son côté, Indiana a fait mieux que résister, s'appuyant une nouvelle fois sur Kelsey Mitchell mais aussi sur une Aliyah Boston dans tous les bons coups, à l'image de son service pour le 3-points de Kelsey Mitchell pour placer son équipe à +3 en fin de troisième quart-temps (56-53).

C'est à ce moment que Las Vegas a commencé à reprendre les choses en main. Il y a d'abord eu un 6-0 en 50 secondes pour boucler le troisième quart-temps. Puis un cinglant 12-2 qui a contraint Indiana à lâcher prise, avec cette fois une NaLyssa Smith impériale et l'apport de Dana Evans sur deux paniers de suite qui ont fait très mal aux locales (59-71). A'ja Wilson a pu finir le travail avec deux derniers paniers dans le jeu avant de laisser le trio Young-Evans-Gray assurer un 8/8 au lancer-franc pour assurer la victoire, 84 à 72.

Les deux formations ont prix rendez-vous à Indianapolis ce dimanche à 21h (heure française) pour le Game 4, que le Fever abordera en mode “ça passe ou ça casse”.

Voir les stats sur Proballers

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes