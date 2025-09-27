Les Aces reprennent déjà l’avantage du terrain au Fever !

Pour l'instant, c'est le match de la série où le Fever peut nourrir le plus de regrets ! Pour son retour à la maison dans ce Game 3, Indiana a tenu tête à l'armada de Las Vegas pendant un peu plus de trois quart-temps avant de finir par craquer face au quatuor Young-Gray-Smith-Wilson, avec une mention spéciale pour Jackie Young, qui a sorti le grand jeu (25 points à 9/14) pour compenser le match délicat en terme d'adresse de A'ja Wilson (13 points, 6/20 au tir, 8 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres).

Côté Indiana, malgré le bon passage de Lexie Hull en fin de première mi-temps, l'attaque a été trop en difficulté pour espérer renverser la vapeur, entre le 8/26 de Kelsey Mitchell (21 points), le 0/7 d'Odyssey Sims (2 points), ou le 5/16 d'Aliyah Boston (12 points). Le Fever retiendra sans doute le positif, à savoir que malgré ses difficultés, le groupe de Stephanie White a réussi à tenir tête à Las Vegas, presque jusqu'à la fin.

Malgré une entame difficile et les deux paniers de NaLyssa Smith et Jackie Young pour placer les Aces en position de force d'entrée (6-13), puis à +10 en début de deuxième quart-temps (16-26), Indiana a pu compter sur Kelsey Mitchell pour sonner la révolte avec un lay-up puis deux flèches à 3-points.

Sous les yeux des Pacers

À ses côtés, Lexie Hull a également frappé fort avec un contre sur NaLyssa Smith puis deux paniers dont un 3-points qui ont contribué à ramener le Fever à -1 à la pause dans une ambiance survoltée, avec la présence de tous les Pacers dont Tyrese Haliburton, sur place (34-35) !

L'euphorie a duré un quart-temps de plus et pour cause, A'ja Wilson ne mettait pas un pied devant l'autre, allant jusqu'à enchaîner un 0/11 au tir entre le deuxième et le troisième quart-temps ! De son côté, Indiana a fait mieux que résister, s'appuyant une nouvelle fois sur Kelsey Mitchell mais aussi sur une Aliyah Boston dans tous les bons coups, à l'image de son service pour le 3-points de Kelsey Mitchell pour placer son équipe à +3 en fin de troisième quart-temps (56-53).

C'est à ce moment que Las Vegas a commencé à reprendre les choses en main. Il y a d'abord eu un 6-0 en 50 secondes pour boucler le troisième quart-temps. Puis un cinglant 12-2 qui a contraint Indiana à lâcher prise, avec cette fois une NaLyssa Smith impériale et l'apport de Dana Evans sur deux paniers de suite qui ont fait très mal aux locales (59-71). A'ja Wilson a pu finir le travail avec deux derniers paniers dans le jeu avant de laisser le trio Young-Evans-Gray assurer un 8/8 au lancer-franc pour assurer la victoire, 84 à 72.

Les deux formations ont prix rendez-vous à Indianapolis ce dimanche à 21h (heure française) pour le Game 4, que le Fever abordera en mode “ça passe ou ça casse”.