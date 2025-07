Lu Dort milite pour l’arrivée d’une franchise à Montréal

L’expansion de la NBA semble se rapprocher doucement, mais sûrement. Si Las Vegas et Seattle semblent favorites pour accueillir de nouvelles franchises, d’autres sont souvent mentionnées et c’est le cas pour Montréal.

Parmi les fervents défenseurs de ce dossier, on retrouve Luguentz Dort qui est originaire de la ville canadienne. Selon lui, une franchise NBA pourrait très bien voir le jour dans la métropole québécoise.

« Beaucoup de personnes au Canada adorent le basket » souligne le joueur du Thunder. « Nous avons de plus en plus de jeunes qui jouent au lycée ou à la fac et la NBA compte de plus en plus de joueurs qui viennent d’ici. Je pense vraiment qu’une franchise NBA peut voir le jour à Montréal. On verra si ça arrive un jour. »

Lu Dort n’est pas le premier joueur du Thunder à mentionner la création d’une franchise à Montréal. En 2023, son homologue canadien et MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander, avait déjà émis cette idée : « C’est super important de jouer ici [à Montréal] simplement pour que les gens voient ça de près, pour que les enfants voient que la NBA n'est pas si loin et difficile à atteindre, et qu'elle n'est pas hors de leurs rêves et hors de leur portée. »

Un troisième essai au Canada ?

Depuis le déménagement des Grizzlies de Vancouver à Memphis en 2001, les Toronto Raptors sont la seule équipe au Canada et Lu Dort espère que la NBA fera un troisième essai dans le pays à la feuille d’érable.

« J’essaye de pousser un peu. Je dis souvent : ‘Les gars regardez, Montréal est une super ville, la NBA adorerait avoir une équipe ici'. À chaque fois que j’ai une chance de mettre en avant la ville, je le fais. »

Montréal n’est toutefois pas la seule ville hors des États-Unis à candidater puisque Mexico est également en course, d’autant plus que la capitale du Mexique possède une franchise de G-League : les Mexico City Capitanes.