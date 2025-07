L’expansion de la NBA ? Ça avance très, très, très doucement…

Cela fait désormais des années que la NBA évoque une expansion, avec la création de deux nouvelles franchises, possiblement à Seattle (avec le retour des Sonics) et à Las Vegas.

Cependant, il faut bien noter que le discours d'Adam Silver sur le sujet a petit à petit évolué. D'abord extrêmement enthousiaste, le « commissionner » de la Grande Ligue s'est fait de plus en plus prudent. Hier, les propriétaires se sont ainsi réunis à Las Vegas, en marge de la Summer League, et l'expansion était le sujet majeur des discussions.

De la simple « curiosité »

Longtemps, Adam Silver expliquait que les patrons des franchises attendaient la signature du nouveau contrat TV pour évaluer l'opportunité de créer de nouvelles franchises. Ensuite, il a assuré qu'il fallait voir à quel prix étaient vendus certains clubs, comme les Celtics. Désormais, il affirme que le sujet doit être analysé en profondeur…

« Il reste encore beaucoup d'analyses à faire et rien n'a été prédéterminé, d'une manière ou d'une autre, et il n'y a pas de calendrier précis », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée à la sortie de sa réunion avec les propriétaires. « Nous allons être aussi minutieux que possible et examiner toutes les questions potentielles. »

Deux comités vont désormais plancher sur la question : le comité financier et le comité stratégique, qui vont donc faire des études de marché pour analyser toutes les conséquences d'une expansion.

Adam Silver a tout de même indiqué que cette mise au travail était une « étape importante » mais à l'entendre parler de simple « curiosité » des propriétaires, expliquant qu'aucun sondage n'a été effectué, il est clair qu'il n'y a pas du tout de consensus sur la nécessité de l'expansion, et que certaines franchises freinent même clairement.

Aucun calendrier annoncé ou prévu

D'après les informations de The Athletic, partagées avant même la réunion, certains propriétaires ne sont ainsi pas du tout enthousiastes à l'idée de créer deux nouvelles franchises. Malgré l'énorme contrat TV que la NBA vient de signer, et les ventes records des clubs. Pourquoi ? Car ces ventes sont justement liées aux milliards de dollars que les diffuseurs nationaux et numériques vont distribuer aux 30 franchises, et que la création de deux nouvelles franchises réduirait mécaniquement les parts du gâteau pour les clubs existants…

Surtout que les droits TV régionaux sont en crise profonde aux États-Unis, comme le reconnaît Adam Silver, et qu'il n'y a plus que quelques franchises qui en profitent vraiment, sur des marchés importants.

« Nous commettrions une faute professionnelle si nous n'examinions pas le fonctionnement de la télévision régionale locale avant une expansion. L'idée de confier une équipe à une ville où nous ne sommes pas encore et de dire : ‘Vous allez devoir trouver un moyen de distribuer vos matches à vos fans locaux' n'a pas de sens. »

On peut donc clairement s'attendre à ce que le processus continue de traîner en longueur, le « commissionner » ayant bien précisé qu'il n'y a aucun calendrier défini pour le passage à 32 équipes.