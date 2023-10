Shai Gilgeous-Alexander veut une franchise NBA à Montréal

Alors que Seattle et Las Vegas font figure de favoris pour accueillir d’éventuelles nouvelles franchises NBA, la ville de Montréal n’a jamais caché son intérêt pour le basket professionnel, et on compte aujourd’hui plusieurs Montréalais en NBA. La nuit dernière, la deuxième ville du Canada accueillait la rencontre entre le Thunder et les Pistons, et tandis que Lu Dort avait droit à un accueil royal, son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander a donné son avis sur l’expansion de la NBA.

« C’était presque comme un vrai match NBA. On peut enlever le « presque », c’était clairement un vrai match. La NBA devrait mettre une équipe ici » a réagi SGA, avant d’évoquer la passion des Montréalais pour le basket. « C’est super important [de jouer ici], simplement pour que les gens voient ça de près, pour que les enfants voient que la NBA n’est pas si loin et difficile à atteindre, et qu’elle n’est pas hors de leurs rêves et hors de leur portée ».

Une époque dorée pour le basket canadien

Médaillé de bronze à la Coupe du monde avec le Canada et meilleur joueur local, Shai Gilgeous-Alexander est fier d’être au coeur de la montée en puissance de son pays. « Le basket canadien va dans la bonne direction, et cela commence par les jeunes. Moi-même, Lu, tous les gars de l’équipe, nous avons été des enfants qui rêvaient et qui croyaient à un moment donné, et tant que vous le faites, vous avez une chance. »

Héros de la soirée, Lu Dort avait 150 à 200 proches dans les tribunes, et il a réalisé son rêve : jouer un match NBA à Montréal. Au point même d’en avoir des sanglots dans la voix.

« Ce n’était pas facile. J’avais plein de choses en tête quand je me suis préparé la veille. Et au moment de parler, le public n’a pas arrêté de crier, et franchement, j’ai presque versé une larme. J’ai dû me ressaisir ».

Le Thunder est fier de ses Canadiens

Et que pense-t-il de l’idée d’une franchise NBA, et de venir y jouer en saison régulière ? « Le basketball est devenu tellement important ici, et le fait qu’il y ait tant de fans qui soient venus, j’espère que cela arrivera un jour. Ce sera certainement difficile de jouer ici parce qu’il y a un bon public, mais j’espère que cela arrivera. »

Témoin du bonheur de Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort de jouer sur leurs terres, Mark Daigneault leur a rendu hommage. « C’était une équipe historique cette année. Le basket canadien émerge depuis probablement vingt ans, mais il semble que cela arrive au bon moment, et le fait que nous ayons deux joueurs qui sont au cœur de cela est quelque chose dont nous sommes incroyablement reconnaissants. C’était vraiment, vraiment cool de les voir accomplir ce qu’ils ont accompli. »