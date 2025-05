Kristaps Porzingis sur le pont pour le Game 3

Seul Sam Hauser, touché à la cheville, est listé comme forfait du côté des Celtics à quelques heures de la rencontre sur le parquet du Madison Square Garden pour affronter les Knicks dans le Game 3.

Malgré les doutes et l’incertitude autour de son cas depuis le début de la série, Kristaps Porzingis, touché par une mystérieuse maladie, devrait pouvoir tenir sa place.

Un profil précieux pour l’équipe

On devrait selon toute vraisemblance le voir sortir du banc comme lors du Game 2. Ce soir-là, l’intérieur letton n’avait disputé que 14 minutes, visiblement toujours diminué. Pour l’instant, difficile de savoir s’il pourra faire mieux ce soir

« Il faut simplement comprendre qu’il s’agit d’un gars qui est un compétiteur, qui aime la compétition de haut niveau, et qu’il ne se sent pas au mieux de sa forme alors qu’il se donne à fond pour nous », a déclaré son coach Joe Mazzulla. « Il faut qu’on soit capable de l’admettre. Il ne s’agit pas de s’inquiéter, mais de comprendre ce qu’il essaie de faire pour nous donner une chance ».

Comme les Cavaliers la nuit dernière, les Celtics jouent très gros ce soir, et on peut compter sur les fans des Knicks pour jouer leur rôle de sixième homme afin d’essayer de mettre la tête sous l’eau des champions en titre dès le Game 3. A ce titre, la présence de Kristaps Porzingis sera plus que précieuse pour Joe Mazzulla, qui fait confiance à son intérieur pour juger de son niveau de fatigue et qu’il puisse donner autant qu’il peut en fonction de son état de forme.

« En raison de son talent et de sa personnalité, on préfère l’avoir avec nous et on ressent son absence en raison de sa polyvalence et de ce qu’il est capable de faire des deux côtés du terrain. Quand on a un gars comme KP, on veut compter sur lui le plus possible. On va donc s’en remettre à KP pour qu’il essaie de le faire, et je sais qu’il fait tout ce qu’il peut pour s’assurer d’être disponible ».

La paire Horford-Kornet prête à compenser au poste 5

En plus de la maladie et de la fatigue qui minent le joueur, l’atmosphère de ce Game 3 sera toute particulière pour lui puisque le Madison Square Garden est son premier jardin, là où il est arrivé en NBA il y a bientôt dix ans.

Boston se prépare évidemment à l’idée de devoir jouer sans lui. L’équipe se sait capable de pouvoir bien jouer malgré son absence, ce qui est déjà arrivé cette saison et la saison précédente. La paire Horford-Kornet a fait plus qu’assurer l’interim, et si on met régulièrement Al Horford en avant, ce dernier a également tenu à rappeler l’importance de Luke Kornet, toujours précieux en pompier de service,

« Luke, c’est de la stabilité pour notre groupe », a assuré « Big Al ». « Pas seulement maintenant, mais toute l’année. Luke a été super pour nous. Sa présence en défense, sa volonté de réaliser des actions qui font gagner et qui aident l’équipe, et sa capacité à pouvoir évoluer à différentes positions et dans différentes situations. Je pourrais en dire beaucoup sur l’impact de Luke dans notre équipe et dans notre groupe. Il continue d’élever son niveau à chaque fois qu’on le lui demande ».

Ce qui pourrait encore arriver ce soir…

