Premiers playoffs au Madison Square Garden pour Kristaps Porzingis

Il va disputer ses premiers matchs de playoffs au Madison Square Garden. Kristaps Porzingis en fera l’expérience sous un autre maillot que celui des Knicks, l’équipe qui l’avait drafté en 2015 (4e choix). En trois saisons avec le club new-yorkais, l’intérieur letton n’avait jamais atteint les phases finales.

Il lui avait fallu attendre son arrivée chez les Mavericks pour connaître sa première expérience en la matière, en 2020. Depuis, le joueur de 29 ans s’est largement familiarisé avec l’univers playoffs, jusqu’à gagner le titre NBA avec les Celtics l’an dernier.

Kristaps Porzingis s’apprête aujourd’hui à affronter son ancienne équipe et jouer dans un Madison Square Garden bouillant. « Bien sûr, ce sera une grande scène. La plus grande scène possible dans la conférence Est », juge l’intéressé, pas particulièrement inquiet quant au traitement susceptible de lui être réservé par le public local.

Les premières années qui avaient suivi son transfert vers Dallas, il était systématiquement hué par les spectateurs déçus des Knicks. « J’aime toujours jouer là-bas. Mes deux premiers matchs là-bas étaient assez fou, en étant hué. Mais je crois que ce temps est derrière nous désormais. J’ai changé de plusieurs fois d’équipes aussi », minimise ainsi l’intérieur, passé du Texas à Washington, avant de rejoindre Boston.

Un premier tour sur courant alternatif

Lors de son dernier passage à New York, il y a un mois, le géant n’avait pas été visé et il s’était senti comme à la maison : 34 points et la victoire. « C’est toujours sympa de jouer contre eux », dit-il aujourd’hui estimant que son équipe, après ce premier tour remporté face au Magic, peut jouer mieux. « Moi en particulier », avoue-t-il après avoir fait du courant alternatif : 5 points, 20 points, 7 points, 19 points et enfin 9 points.

Affronter les Knicks lui permettra-t-il de gagner en régularité ? Une chose est sûre, la chaude ambiance attendue à New York ne l’effraie pas. « Cela vient avec l’expérience. Je peux demander la même chose. Ils vont devoir venir ici à Boston et expérimenter ça. Posez-leur peut-être cette question (rires) ! On a l’expérience », répète l’intérieur qui s’attend aussi à une « guerre même entre les communautés de fans. Ça rend la rivalité encore plus sympa. »

Quant à la pression qui émerge de cette série, il estime qu’elle est du côté de Boston. « C’est nous qui avons plus à perdre parce qu’on est censé gagner. Mais ils sont dangereux. C’est à nous d’être au top de notre forme, d’avoir la même faim que l’an dernier. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.