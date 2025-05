Kristaps Porzingis toujours à plat

Pour la deuxième année de suite, Kristaps Porzingis vit de drôles de playoffs avec les Celtics. L’an passé, l’intérieur letton s’était ainsi rapidement blessé au mollet droit, manquant les demi-finale et finale de conférence pour revenir, de façon intermittente, en Finals. Un souci oublié suite à la victoire finale de Boston.

Cette fois, l’ancien des Knicks, des Mavs et des Wizards n’a raté aucun match, mais il a quitté ses coéquipiers au début du deuxième quart-temps lors du Game 1 face aux Knicks, sans avoir marqué de point, et s’il était de retour pour le Game 2, c’était sur le banc, pour 14 petites minutes : 8 points à 3/5 au tir, 4 rebonds, 3 fautes.

« Oui, je dois gérer… Je ne sais même pas comment l’appeler, mais je ne me sens pas très bien » a-t-il confirmé après la rencontre. « Ça me tue intérieurement que ça arrive en ce moment. »

Les symptômes étant globalement les mêmes, Kristaps Porzingis doit sans doute faire avec cette « infection virale non identifiée » qui l’avait éloigné des terrains en mars.

« Probablement, probablement. J’ai connu des hauts et des bas jusqu’à maintenant mais là, c’est un énorme bas. Au niveau de l’énergie et de tout, c’est compliqué. Ce n’est pas une blessure, c’est juste que je ne me sens pas bien. C’est dur pour moi mais personne ne va s’apitoyer sur mon sort, sur notre sort, et il faut continuer. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.