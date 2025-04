Malgré une sortie de route brutale, les Kings soutiennent Doug Christie

« Inacceptable. » Voilà le qualificatif lâché par Doug Christie pour parler des dix ballons perdus par sa formation dans le second quart-temps. Ces douze minutes avant la pause qui ont été fatales à ses Kings face aux Mavs. Douze minutes où, « soudainement, on a perdu la tête », formule le coach, dont la formation a compté jusqu’à 26 points de retard.

Les Texans se sont présentés à Sacramento sans complexe et les locaux n’ont offert quasiment aucune résistance. « Ils ont joué exactement comme je leur avais dit (aux Kings) qu’on devait jouer. Rapide, agressif, jouant sous le cercle, en frappant le premier », énumère le coach, marqué par cette lourde défaite.

Le remplaçant de Mike Brown connaît ce sentiment, « sans un maillot sur le dos », pour la première fois. Et ce sentiment n’est « pas bon ». Certains n’oublieront pas que Malik Monk manquait à ce rendez-vous. Ou que Sacramento sortait d’une longue période d’instabilité, entre le changement de coach et le transfert du leader De’Aaron Fox. Mais question secousses, les Mavs ont également été servis cette saison…

« Tout le monde fait face à des difficultés à cette période de l’année. Il s’agit de trouver comment les surpasser. Aucune équipe n’est en parfaite santé à la fin de l’année. Il y a eu des échanges, des blessures, des personnes virées… », rappelle Zach LaVine.

Le soutien de Zach LaVine

Celui-ci, qui avait récemment pointé du doigt une mauvaise ambiance dans le groupe, n’ira pas blâmer son coach. « J’ai eu huit coachs dans ma carrière. Je n’ai pas mon mot à dire. On adore Doug, mais nous, joueurs, ne prenons pas les décisions. Il a fait un boulot incroyable en prenant le relais dans ces circonstances », juge l’arrière. « Il n’a pas essayé de compliquer les choses », complète Keon Ellis en soutenant aussi leur coach.

Des prises de parole appréciées par le technicien, alors que le GM Monte McNair, à l’origine de la venue de Zach LaVine, a été remercié dans la foulée de la défaite.

Le coach dit n’avoir reçu « aucune » garantie sur son avenir. Mais il sait ce qu’il veut : « C’est là que je veux être, je pense que vous le savez. J’ai besoin… J’ai besoin de finir ce que j’ai démarré. »

Il ajoute sur sa relation avec ses joueurs : « Ils sont très intelligents. On ne peut pas les duper, ils sentent le vrai, le faux. Je les remercie parce qu’ils m’ont regardé chaque jour dans les yeux et ont vu que je ne jouais pas. Et que je suis ici pour une chose, et ils l’ont respecté. »

Seulement les Kings – « cette franchise, cette ville mérite un titre » pour lui – ne sont clairement pas en état d’atteindre le but ultime.

Le nouveau GM devrait avoir de quoi s’occuper cet été, alors que le coach réclame déjà le recrutement d’un meneur de jeu, qui a tant fait défaut depuis le départ de De’Aaron Fox. Conscient du contexte, DeMar DeRozan prévient pour finir : « Je suis assez sûr que beaucoup de décisions doivent être prises, du sommet jusqu’en bas. »