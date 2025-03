Une mauvaise ambiance aux Kings ? Doug Christie répond à Zach LaVine

« C’est vraiment éprouvant. » Doug Christie n’a pas d’autre mot pour décrire l’état de méforme actuelle de ses Kings. Logiquement battue la nuit passée par la meilleure équipe de la ligue, le Thunder, la formation californienne a connu un quatrième revers de suite et n’a plus aucune garantie de se qualifier pour le « play-in ».

Conséquence logique : la frustration monte d’un cran. La veille, après la défaite concédée face aux Celtics, Zach LaVine, le visage agacé, avait carrément relevé que l’ambiance n’était « pas bonne » dans le vestiaire. Un propos jugé « incorrect » par son coach, interrogé en amont du match face à OKC.

Pour le coach, cette sortie était surtout liée à l’accumulation des défaites et ne traduisait pas une réalité interne. « Genre, ‘je suis déçu d’avoir perdu’. Mais quand je me suis adressé à eux, tout le monde s’est assis, et la première chose que j’ai dite, c’est : ‘Je suis content de voir que l’ambiance est bonne’ », rapportait le coach.

Il ajoutait : « Je sais que Zach prend ça au sérieux, comme tout le monde, mais il y a aussi cette compréhension que ton état d’esprit n’est pas seulement bon quand tu gagnes. » Ce qui induit, peu importe le contexte du moment selon lui, « d’essayer de résoudre les problèmes, d’élever et de soutenir mon frère, et ça, peu importe le nombre de matchs que tu perds ».

« Et en même temps, on est ravis et heureux quand on gagne. Mais c’est un processus que l’on doit traverser. Il s’est passé beaucoup de choses ici en très peu de temps. C’est une réalité, pas d’excuse », assurait encore le technicien en référence au renvoi de Mike Brown, qu’il a remplacé, puis du transfert de De’Aaron Fox, suivie par l’arrivée de Zach LaVine à Sacramento.

« Une fois qu’ils auront trouvé leur rythme, attention »

Voilà pour les éléments de contexte autour d’une équipe qui doit maintenant se ressaisir sur le parquet, sous peine de se voir éjecter par les Suns et les Mavs du Top 10 à l’Ouest. Face au Thunder, les Kings ont affiché plusieurs visages. Celui d’une formation sans rythme et idée en subissant les événements en première période.

Puis celui d’une équipe beaucoup plus conquérante, capable de réagir et même de passer un 16-0 à la meilleure équipe de la ligue dans le troisième quart-temps. Insuffisant toutefois pour inquiéter davantage une équipe du Thunder intouchable en ce moment.

« Ce que nos gars doivent comprendre, c’est que la constance avec laquelle vous abordez les choses est tout pour nous. Cela signifie l’effort, l’attention aux détails, les efforts supplémentaires. C’est l’équipe qu’il y a dans le vestiaire. Malheureusement, ce n’est pas l’équipe qui continue à se montrer pendant 48 minutes. Je sais que c’est difficile, mais nous n’acceptons rien de moins », réclame Doug Christie après le match.

Alors que sa troupe s’apprête à voyager à l’Est, après une défaite interdite à domicile face aux Blazers, celui-ci semble malgré tout optimiste.

« Je ne suis pas du genre à me contenter de victoires morales, mais il y a une bonne équipe dans ce vestiaire et ils essaient de trouver leur voie, leur rythme. Ils continuent à se battre, et j’apprécie ça. Ça ne se présente pas bien en ce moment, mais une fois qu’ils auront trouvé leur rythme, attention », prévient le coach.