Les nuages s’accumulent au-dessus des Kings

C’est sans aucun doute leur « back-to-back » le plus relevé de l’année, qui intervient à un moment délicat. La nuit prochaine, les Kings accueillent le Thunder, au lendemain de la réception des champions en titre, les Celtics. Ces derniers n’ont pas affiché beaucoup de signes de fébrilité pour s’imposer en Californie.

Et ceci alors que Jayson Tatum a quitté prématurément ses coéquipiers sur blessure à la fin du troisième quart-temps. Et que Jaylen Brown, de retour de blessure, a manqué d’atteindre la barre des 10 points et n’a pas joué du 4e quart-temps, ou que Jrue Holiday a connu une soirée difficile au tir.

Autant d’éléments de contexte a priori favorables aux Kings, dont ces derniers n’ont pas tiré profit. Résultat : une troisième défaite de rang après celles concédées, également à domicile, face aux Bulls et aux Bucks. Conséquence, « l’ambiance n’est pas bonne » dans le vestiaire, tranche Zach LaVine.

Quelle ambiance dans le vestiaire ?

« Ça ne devrait pas l’être. On n’est pas satisfaits de notre façon de jouer, individuellement et en tant qu’équipe. Les matchs ne vont pas s’arrêter. C’est le moment décisif. Il faut trouver un moyen de gagner. On joue bien par moments, mais ça ne gagne pas un match », regrette l’arrière, auteur de 14 points (6/16 aux tirs) face aux Celtics, visiblement frustré en conférence de presse.

Discours, pour une fois, ambivalent affiché par Keon Ellis selon qui les ondes restent bonnes en coulisses. En revanche, sur le parquet, les Kings pourraient se montrer un peu plus soudés selon lui. « À certains moments, quand on voit ces quart-temps où on ne marque pas beaucoup, il faut simplement le voir comme un signe qu’on n’est pas aussi connectés qu’on aimerait l’être », remarque celui qui remplaçait Malik Monk dans le cinq la nuit passée.

Keon Ellis ne semble pas inquiet par rapport aux commentaires de Zach LaVine. Mais il appelle à ce que ses coéquipiers et lui s’encouragent les uns les autres en vue « d’éliminer ce sentiment ». « Personnellement, je ne m’en préoccupe pas trop. On peut faire mieux pour nous assurer que tout le monde se sente sur la même longueur d’onde », convient-il.

Voilà qui donne quelques indices sur l’état de forme de cette équipe à qui Doug Christie ne cesse de rappeler l’importance de garder en tête le plaisir de jouer. « Je suis sûr qu’ils sont fatigués de l’entendre, mais c’est un jeu pour enfants dont on est tombés amoureux. On doit jouer avec le même niveau de joie, avec la même intensité, le même désir », réclame le coach.

Un « road trip » à l’Est à venir

Pas simple quand on connaît les enjeux. À une dizaine de matchs de la fin de la saison régulière, les Kings sont en mauvaise posture. En perdant sept de leurs neuf dernières sorties, les voilà aux portes d’une sortie du Top 10 dans la conférence Ouest. Encore 9e, les Californiens (35 victoires – 36 défaites) disposent du même nombre de victoires que leurs poursuivants, les Suns (35v-37d) et les Mavs (35v-37d).

« On est conscients de la situation au classement, mais on doit juste prendre chaque match un par un et trouver comment en gagner un. On ne peut pas regarder trop loin devant, parce qu’en faisant ça, on commence à tout faire déraper », prévient Zach LaVine, qui n’a connu qu’une série de playoffs en carrière, avec les Bulls en 2022.

« C’est une position très compliquée et chaque match compte. On doit jouer notre meilleur basket et gagner le plus de matchs possible », réclame aussi Domantas Sabonis dont la formation, après les réceptions du Thunder et des Blazers, va jouer une partie de son avenir lors d’un « road trip » à l’Est (Magic, Pacers, Wizards, Hornets, Cavs et Pistons)…