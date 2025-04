Le Josh Giddey nouveau est arrivé grâce… à Dallas et un avion

En pleine bourre depuis le All-Star Weekend (20.8 points, 10.4 rebonds, 9.2 passes et 1.4 interception sur 18 matchs, à 49% au tir, 45% à 3-pts et 80% aux lancers…), Josh Giddey a peu à peu su redorer son image en NBA, bientôt un an après en avoir pris pour son grade en playoffs.

Car, lors de la demi-finale de conférence contre Dallas, celui qui évoluait alors à Oklahoma City s’était fait malmener par Luka Doncic, Kyrie Irving et consorts, qui avaient exploité autant que possible sa faiblesse défensive, tandis que sa maladresse au shoot extérieur lui faisait aussi défaut. À tel point que son coach, Mark Daigneault, avait dû réduire son temps de jeu, avant de lui retirer sa place de titulaire…

Un mal pour un bien, à en croire l’Australien, qui s’était également refait une santé avec son pays aux Jeux olympiques : « C’était probablement l’expérience dont j’avais besoin et je préfère largement passer par là à 21 ans, pour mes premiers playoffs, qu’à 30 ans. C’était l’une de mes leçons les plus douloureuses, mais c’était aussi ce qu’il me fallait. Sans doute pas la meilleure chose, mais celle dont j’avais besoin en tout cas. Et de toute évidence, après ça, je vais revenir meilleur. Puis, quand mon équipe reviendra à ce niveau de la compétition, en rejouant des matchs importants, je serai prêt. »

Un retour en Australie comme thérapie

Pour Josh Giddey, cette difficile étape était donc nécessaire pour qu’il puisse atteindre le niveau supérieur et progresser en tant que joueur. Un sentiment justement partagé par Billy Donovan, son désormais coach à Chicago qui croit énormément en lui.

« Je ne veux pas dire qu’il a tout compris, car ça reste à voir, mais je pense qu’il a beaucoup appris de cette série contre Dallas, quand je vois l’engagement qu’il met en défense. Je suis confiant quant au fait qu’il fournira de gros efforts [défensivement]. »

Avec le recul, Josh Giddey se souvient en tout cas que son déclic psychologique a commencé après l’élimination du Thunder, quand il se trouvait… dans les airs.

« Je n’oublierai jamais mon vol retour vers l’Australie » a ainsi développé le meneur/ailier de 22 ans, ensuite transféré par OKC dans l’Illinois. « Déjà, j’étais prêt à m’en aller car ça avait été une longue saison pour diverses raisons, mais quand tu es là, assis avec tes pensées durant 15 heures… Le Wi-Fi ne fonctionnait pas, donc je ne pouvais même pas passer le temps sur mon téléphone. J’étais juste là, à réfléchir, puis je me suis rappelé que l’un des jumeaux Morris [Markieff] était venu me voir avant mon départ pour me dire : “Tu es trop fort pour te laisser affecter par ça”. À partir de cet instant, mon état d’esprit a plutôt été : “La prochaine fois que j’irai en playoffs, ce qui s’est passé pendant cette série n’arrivera plus jamais”. »

Mais alors que les Bulls joueront leur survie dans cette saison lors du play-in la semaine prochaine, contre Orlando, Atlanta ou Miami, Josh Giddey est conscient qu’il « doit prouver » qu’il a su tirer des leçons des playoffs 2024. Sauf qu’il assure déjà que « ça ne se reproduira pas » et ce sont les fans de la franchise qui attendent maintenant de le voir à l’oeuvre.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 69 30 46.2 37.5 77.8 1.8 6.2 8.0 7.1 1.7 1.2 2.9 0.6 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.