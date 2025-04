Les Kings ont retrouvé le sourire et de « l’amour »

« L’ambiance n’est pas bonne », déplorait Zach LaVine, il y a deux semaines, alors que les Kings n’arrêtaient pas de perdre. Changement d’ambiance aujourd’hui pour les Californiens qui ont repris des couleurs après avoir connu une sérieuse période de turbulences (une victoire en huit matchs).

La nuit passée, ils ont bouclé leur « road trip » à l’Est avec un succès probant à Detroit, malgré la sortie sur blessure de Malik Monk. « C’est vraiment une grosse victoire pour nous », qualifie Doug Christie, qui se dit très fier de ses joueurs, notamment de ses trois hommes forts, Zach LaVine (43 points), DeMar DeRozan (37 points) et Domantas Sabonis (19 points, 15 rebonds et 10 passes).

Cette victoire intervient après les deux déplacements précédemment gagnés à Charlotte, et surtout à Cleveland. Avant cette petite série, ses Kings avaient sombré sur le parquet des Wizards. Ce revers subi sur le parquet de la pire équipe de la ligue avait imposé de remettre les choses au clair.

« Je leur dis que parfois, on obtient ce dont on a besoin, et pas ce qu’on veut. On veut bien jouer en permanence, mais clairement à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses chez nous qui devaient être discutées. C’est une partie de notre jeu qui doit évoluer également. Il a fallu un tel point bas pour nous pousser à aborder le problème », décrit le coach en référence à ce revers à Washington.

Je n’ai pas entendu ce genre de communication depuis que j’ai joué ici

Ce dernier a trouvé positif cet échange collectif. « J’ai dit que j’étais super fier et impressionné qu’un groupe de jeunes hommes se rassemble et discute des choses comme des hommes. Avant d’aller jouer et se faire confiance au point que les paroles soient accompagnées d’actes », développe le coach, évoquant des « choses très puissantes ».

Un groupe de personnes qui, selon lui, « croient les unes en les autres, qui se font confiance et qui s’aiment et je sais que c’est le cas parce que je les entends dans l’avion, dans le bus… Je n’ai pas entendu ce genre de communication depuis que j’ai joué ici. »

Depuis un bon moment donc, car cet ancien spécialiste défensif a évolué aux Kings de 2000 et 2005 comme joueur, avant de retrouver la franchise californienne comme assistant à partir de 2021. « Ce genre d’amour peut te permettre de traverser beaucoup de choses. On ne s’y trompe pas, en NBA, il y aura des hauts et des bas. Mais on veut être capable de stabiliser le navire. On doit se serrer les coudes et se tenir pour responsables et s’aimer profondément », réclame le coach.

Avec 39 victoires pour 40 défaites, sa formation est en bonne position pour décrocher la 9e place et s’offrir une première manche de « play-in » à domicile face aux Mavs.