Stats & Highlights | Une cinquième victoire de suite pour le retour de Rudy Gobert

Leur « Big Three » absent et leurs « role players » limités en termes de temps de jeu, les Sixers ont quand même gagné face au Jazz, Lonnie Walker IV (25 points) en profitant pour s’illustrer. Dans cette course au tanking, avec notamment un Guerschon Yabusele limité à 12 minutes sur le terrain (0 point à 0/3 au tir, 2 rebonds), Philadelphie a gâché une avance de 22 points dans le dernier quart-temps, mais n’a pas réussi à perdre…

Rudy Gobert (16 points, 8 rebonds) de retour, les Wolves profitent de leur calendrier pour enchaîner un cinquième succès consécutif, face aux Spurs, et continuer de titiller les Warriors dans la course au Top 6 de l’Ouest.

Dans un match encore très haché, les Pistons finissent leur « road trip » sur une victoire à Portland. Cade Cunningham (28 points) et ses coéquipiers ont résisté jusqu’au bout à Anfernee Simons (34 points).

Philadelphie – Utah : 126-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC 127 DEN 103 DAL 116 PHO 125 NOR 104 MEM 107 PHI 126 UTH 122 MIL 100 CLE 112 MIN 141 SAS 124 POR 112 DET 119 LAC 111 SAC 110

Minnesota – San Antonio : 141-124

Portland – Detroit : 112-119

