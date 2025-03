En patrons, les Cavs remportent un 14e succès de suite à Milwaukee

Après des premières minutes où tout tombait dedans, les Cavaliers et les Bucks vivent des instants plus difficiles en matière d’adresse, mais pas au niveau du rythme. Ça court et ça shoote vite des deux côtés, Milwaukee s’appuyant surtout sur Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard pour suivre Cleveland (32-34).

Avec les remplaçants, les Bucks commencent mal le deuxième quart-temps, en enchaînant les ballons perdus. Cleveland passe alors un 12-3. Giannis Antetokounmpo impose ses muscles près du panier pour garder son équipe dans le coup. Les Cavaliers manquent quelques tentatives à 3-pts avant la pause et l’écart n’est alors que de dix points (52-62).

Au retour des vestiaires, les Bucks font de sacrés efforts pour bloquer les Cavaliers. Ça défend fort, ça prend même plusieurs rebonds offensifs de suite (Brook Lopez) pour s’offrir de nouvelles munitions, mais ce travail ne paye pas totalement pour revenir, étant gâché par les ballons perdus des uns et des autres.

De’Andre Hunter et Sam Merrill frappent à 3-pts et les leaders de la ligue ont encore de l’avance au moment d’aborder le dernier quart-temps (77-84).

Donovan Mitchell, jusque-là discret, marque à 3-pts. Il est rapidement suivi par Dean Wade et Isaac Okoro et les Bucks mettent un genou à terre. Les minutes suivantes assurent le contrôle de Cleveland et les deux coaches peuvent alors ouvrir leurs bancs, la rencontre se terminant logiquement par la victoire des visiteurs (112-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavaliers poursuivent leur série sans trembler. Le train est lancé depuis le début de saison et rien ne semble pouvoir le stopper, ni même le ralentir. Cleveland a bataillé pour remporter ce 14e match de suite mais sans jamais être en difficulté non plus. Les hommes de Kenny Atkinson – huit joueurs à 9 points et plus – confirment qu’ils sont les patrons, avec une 14e victoire d’affilée et même un 18e succès sur les 19 derniers matches !

– Des efforts mais des déchets chez les Bucks. Pour battre les Cavs, il faut faire le match parfait ou presque. C’est déjà compliqué quand on a joué et perdu la veille contre Orlando, cela l’est encore plus quand il y a tant de ratés. Le 29% de réussite à 3-pts et les 18 ballons perdus ont été des boulets aux pieds de Giannis Antetokounmpo et sa bande. Le Grec a fait son match (30 points, 9 rebonds) quand ses coéquipiers ont produit des efforts importants en défense. Sauf que, ensuite, en attaque, il manquait trop de choses pour revenir, puis pour espérer passer devant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.