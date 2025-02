Mark Williams de retour ce soir… pour affonter les Lakers ?

C’est ce que l’on peut appeler une sacrée ironie du sort. Absent des parquets depuis le 5 février, Mark Williams est listé comme « probable » pour la reprise des Hornets ce mercredi soir contre les Lakers. Le pivot de Charlotte avait été transféré vers les « Purple & Gold » le 6 février dernier, avant que le trade ne soit annulé par la franchise californienne, l’intérieur n’ayant pas passé avec succès la visite médicale.

Les Hornets avaient ensuite permis à leur joueur de rester quelques jours à l’écart de l’équipe, pour digérer ces montagnes russes. Pendant ce temps, les Lakers qui devaient faire le chemin inverse, Dalton Knecht en tête, avaient repris leur saison dans une certaine confusion.

Quelle forme pour Mark Williams ?

Le possible retour de Mark Williams à la Crypto.com Arena ce mercredi poserait d’autant plus de questions sur la « condition » non remplie pour que le transfert du joueur de 23 ans aboutisse.

Car si le pivot est un habitué de l’infirmerie – il n’a disputé que 23 des 52 matchs des Hornets cette saison -, ses blessures sont diverses : pouce lors de son année rookie, le dos la saison passée, pied cette saison. Et sa reprise interrogerait sur le problème de santé jugé suffisamment sérieux pour que les Lakers, pourtant désespérément à la recherche d’un pivot, ne fasse capoter l’affaire.

Les Hornets avaient indiqué être entrés en contact avec la NBA dans l’objectif de « contester le processus d’évaluation des Lakers ou de rechercher des solutions alternatives« . Ni la ligue, ni la franchise n’a communiqué depuis. Et Los Angeles, déplumé au poste 5 suite au transfert d’Anthony Davis vers les Mavericks pour récupérer Luka Doncic, ont dû se contenter de recruter Alex Len pour se renforcer sous le cercle.

À noter que Charlotte pourrait aussi récupérer LaMelo Ball, à la participation également listée comme « probable », après avoir manqué huit des douze derniers matchs des siens.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 23 25 58.6 0.0 78.0 3.3 6.3 9.6 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 15.6 Total 85 23 62.1 0.0 73.2 2.9 5.5 8.3 1.1 2.4 0.7 0.9 1.1 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.