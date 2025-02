Le temps d’un match, Angel Reese va retrouver LSU

Actuellement à Miami pour participer à la ligue « Unrivaled« , dont elle a été exclue samedi pour une double faute technique, Angel Reese a pu se réconforter en apprenant que son équipe WNBA du Chicago Sky allait organiser un match de pré-saison au sein de son alma mater de LSU.

Le 2 mai prochain, le Pete Maravich Assembly Center va accueillir la rencontre amicale entre le Chicago Sky et l’équipe nationale du Brésil. Ce sera un formidable retour aux sources pour Angel Reese, qui a emmené les Tigers jusqu’au titre national en 2023 avec une saison mémorable à 23 points et 15.4 rebonds par match et un record NCAA de 34 double-double cette saison là. A ce jour, l’intérieure de 22 ans reste la deuxième joueuse de l’histoire du programme à avoir accumulé le plus grand nombre de double-double (61) et troisième au classement du nombre de points inscrits sur une saison (829 en 2023).

« Ça va être incroyable de pouvoir retourner à Baton Rouge, dans une communauté qui signifie tellement pour moi. LSU a été fondamental pour me préparer à la WNBA et j’ai vraiment hâte de fouler à nouveau ce parquet, devant les fans des Tigers et du Sky », a-t-elle déclaré.

La Brésilienne Kamilla Cardoso également de la fête

Du côté de LSU aussi, l’enthousiasme est au rendez-vous, alors que sa fac et son ancienne coach Kim Mulkey continuent de suivre sa progression depuis son départ.

« On est très heureuses d’accueillir un match WNBA avec le Chicago Sky et Angel Reese. Angel a joué un rôle majeur en faisant connaître notre programme de LSU, et je sais que nos fans vont être excités de la retrouver au PMAC. Elle a réalisé une très bonne saison et on a hâte de la voir réussir en WNBA« , a pousuivi Kim Mulkey.

A noter que ce match aura également une saveur particulière pour la pivot de Chicago Kamilla Cardoso, internationale brésilienne, qui va donc affronter son équipe nationale avec qui elle a participé au TQO cet été, après avoir remporté la Fiba Americup en 2023.

« Le Brésil a joué un rôle tellement important dans ma vie et a façonné la personne que je suis aujourd’hui », a-t-elle glissé. Peut-être sera-t-elle tentée de jouer une mi-temps dans chaque camp !