À 01h00, on aura un oeil sur le duel entre Sixers et Hawks, puis sur celui entre Celtics et Knicks à 01h30.

Le Heat reçoit les Cavaliers à 02h00 (beIN Sports Max 4) alors que le Thunder fait face aux Warriors à 02h00 et que les Spurs de Victor Wembanyama vont tenter de stopper leur série de revers face aux Bulls (02h30, beIN Sports 1).

À 03h00, les Rockets sont chez les Nuggets tandis que les Suns reçoivent les Kings à la même heure.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Toronto

01h00 | Orlando – Detroit

01h00 | Philadelphie – Atlanta

01h30 | Brooklyn – Washington

01h30 | Boston – New York

02h00 | Miami – Cleveland (beIN Sports Max 4)

02h00 | Memphis – Minnesota

02h00 | Oklahoma City – Golden State

02h30 | San Antonio – Chicago (beIN Sports 1)

03h00 | Denver – Houston

03h00 | Phoenix – Sacramento

04h00 | Utah – LA Clippers

04h00 | Portland – Dallas