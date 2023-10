Naz Reid se sent comme chez lui à Minneapolis

Véritable chouchou des fans de Minnesota, Naz Reid a particulièrement apprécié d’entendre son nom être scandé par le public du Target Center en plein quatrième quart-temps face au Heat.

« C’était incroyable, surtout à ce niveau, c’est quelque chose que l’on rêve de vivre. On ne peut jamais vraiment imaginer de ressentir quelque chose d’aussi spécial. J’apprécie chacune des personnes qui ont pu faire ça pour moi », réagissait-il ainsi, en sortie de victoire.

Il faut dire que la performance de Naz Reid a été extrêmement bonne en rotation de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Avec 25 points, 8 rebonds et 2 interceptions en 28 minutes, à 10/14 au shoot (dont 4/7 à 3-points) et avec un super +30 de différentiel, il a tout simplement été le meilleur joueur des Wolves sur le parquet.

« C’est le meilleur », considère Mike Conley, l’un de ceux avec lesquels il s’entend le mieux sur le terrain. « Honnêtement, je suis heureux pour lui. L’amour qu’il reçoit des fans et que nous lui témoignons dans l’équipe… On pourrait évoquer tout le travail qu’il a accompli jusqu’à présent, et les résultats commencent à se voir et à arriver. »

Prétendant crédible au trophée de meilleur Sixième homme ?

Parmi les candidats au titre de Sixième homme de l’année, Naz Reid a un vrai coup à jouer derrière la doublette Towns/Gobert et son importance dans la rotation de Chris Finch n’est plus à démontrer. D’autant plus après la fin de saison dernière, où il a cruellement manqué à Minnesota en playoffs à cause de sa blessure au poignet, et surtout s’il se met à bien défendre.

« J’essaie de laisser mon empreinte sur chaque match, que ce soit avec ma combativité, mes points, mes rebonds ou mes plongeons au sol », précise l’intérieur de 24 ans, dont l’influence a été forte dans les premier et quatrième quarts-temps contre Miami.

« Ce sont toutes les choses qui sont en quelque sorte nouvelles, que nous avions besoin de sa part et que nous avons besoin qu’il continue de faire pour qu’il excelle dans son rôle, au vu de la composition de notre effectif », ajoutait l’entraîneur des Wolves, au sujet des progrès défensifs de celui qui sera davantage utilisé comme ailier-fort. « Nous en avons eu un petit aperçu la saison dernière avant qu’il ne se blesse, mais j’ai trouvé que sa défense avait été incroyable [hier soir]. Il a aussi changé de dimension au rebond. C’est amusant de le regarder jouer, ça ne fait aucun doute. »

Très à l’aise et épanoui du côté de Minneapolis, Naz Reid ne pouvait forcément que y rempiler cet été, pour 42 millions de dollars sur trois ans.

« Je n’allais partir nulle part », lance-t-il ainsi à ce propos. « J’adore cet endroit, c’est sans aucun doute un endroit où je veux être et me développer. Je me suis amélioré chaque année, donc je n’avais absolument aucune raison de m’en aller. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 1 24 37.5 0.0 100.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 Total 246 18 50.4 34.3 71.3 1.2 3.2 4.4 1.0 2.5 0.6 1.1 0.9 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.