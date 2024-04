Naz Reid : « Je ne voulais pas aller ailleurs »

Quelques jours avant l’ouverture du marché, Naz Reid a accepté de prolonger avec les Wolves pour 42 millions de dollars sur trois saisons. Une bonne affaire pour lui puisqu’il multiple ainsi son salaire par sept.

Mais avec ses bonnes performances, le pivot aurait peut-être pu obtenir encore davantage ailleurs. Surtout, il ne peut (à court terme) pas espérer être titulaire à Minnesota, avec Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert devant lui.

Peu importe, Naz Reid souhaitait rester.

« Au fond, c’est ici que je voulais être », assure-t-il au Star Tribune. « J’ai commencé ma carrière ici et je voulais la continuer ici. J’ai progressé année après année, donc ça faisait sens. Je ne voulais pas aller ailleurs. Tous mes coéquipiers et mes coaches ont été formidables avec moi. »

Le président de la franchise, Tim Connelly, l’a confirmé. « Il a eu des opportunités ailleurs, mais il a une relation spéciale avec le coach et l’équipe. Ses coéquipiers l’adorent. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où ses coéquipiers m’ont dit qu’il fallait le garder. »

Naz Reid sait que la saison 2023/2024 devrait ressembler à l’exercice qui vient de se finir. Il sera derrière Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert dans la rotation, mais aura sa chance, et si un des deux est blessé, comme ce fut le cas en 2022/2023, il sera logiquement titulaire.

« Je suis ici pour me battre et faire le maximum, peu importe qui est devant moi, peu importe le poste qu’on me propose », avance-t-il. « La saison passée, avec l’arrivée de Gobert, on a été honnête avec Naz », explique Chris Finch. « Cela ne l’a pas dérangé. Son rôle a changé plusieurs fois mais il a gardé confiance, il était prêt. Il a été très important pour nous. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 Total 326 19 49.6 37.1 71.7 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.