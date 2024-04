Le Top 10 de la nuit | Un vrai « dunkorama » !

Le scotch de Bilal Coulibaly face aux Spurs est très bien placé, et c’est mérité ! Autour de lui, un festival de gros dunks, et ils sont tous issus de la rencontre entre les Blazers et les Hornets. On retrouve ainsi Shaedon Sharpe en contre-attaque, puis c’est au tour de Kaï Jones de fracasser le cercle, et c’est enfin Brandon Miller qui récupère la première place avec un joli cadrage-débordement avant de découper la défense de Portland.

Toujours dans la même rencontre, Nick Smith Jr. s’est fait plaisir avec un joli move.