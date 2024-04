Shaedon Sharpe gâche les belles sorties de Brandon Miller et Nick Smith Jr

Si Victor Wembanyama et Scoot Henderson (blessé), ont déjà mis un terme à leur Summer League, Brandon Miller a quant a lui pu se rassurer cette nuit en livrant sa meilleure prestation face au Portland de Shaedon Sharpe, même si son équipe n’a pas toujours pas remporté la moindre victoire.

La nouvelle pépite de Charlotte s’est montrée à son avantage sur deux grosses séquences en première mi-temps. Il y a d’abord eu un 2+1, un hook et un alley-oop en transition servi par Nick Smith Jr pour le mettre en jambes dans un premier quart-temps équilibré (29-26).

Portland a pris les devants ensuite, avec notamment un bon passage de Rayan Rupert, comptant notamment 15 longueurs d’avance à moins de trois minutes du repos (51-36). Mais là encore, Brandon Miller est sorti du bois, participant activement à un 12-0 pour les Hornets avec un 3-points suivi d’un nouveau 2+1.

Shaedon Sharpe tue le match

A -5 à la pause (53-48), les Hornets ont une fois de plus pu compter sur Brandon Miller pour résister à Kris Murray (19 points) et Shaedon Sharpe. Le numéro 2 de la Draft a notamment ajouté deux paniers à 3-points et un gros tomar afin de rester au contact (68-68).

Dans le dernier acte, ce sont Nick Smith Jr et Shaedon Sharpe qui se sont rendus coup pour coup. Et alors que le meneur des Hornets venait de ramener les siens à -1 après un super move, le Blazer a tué le match d’un tir à 3-points en tête de raquette (94-90). Solide jusqu’au bout, l’ailier des Blazers a inscrit les derniers lancers de son équipe pour assurer la victoire, 97 à 93.

Même s’il n’a scoré que 3 points dans le quatrième quart-temps, c’est sans nul doute la meilleure sortie de Brandon Miller en Summer League avec une belle ligne de stats à l’arrivée, à 26 points à 8/15 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 7/7 au lancer-franc, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 1 ballon perdu en 31 minutes.

Charlotte / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Miller 31 8/15 3/6 7/7 0 6 6 2 5 0 1 2 +3 26 28 T. Scott 18 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 1 1 1 +1 0 2 N. Smith Jr. 28 13/20 4/5 3/4 2 2 4 3 4 1 6 1 +8 33 28 K. Jones 26 6/7 0/1 1/2 0 2 2 0 4 2 2 3 +13 13 16 J. Bouknight 15 0/2 0/2 2/2 0 1 1 1 2 1 0 0 -7 2 3 J. Nnaji 14 1/2 0/0 0/0 2 3 5 1 4 0 2 0 -14 2 5 L. Black 13 0/1 0/0 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 +7 0 4 A. Bailey 13 3/9 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 2 0 -9 6 -1 B. McGowens 26 2/8 0/1 3/4 2 2 4 2 1 0 1 1 -6 7 6 J. Robinson 16 0/2 0/1 4/4 0 1 1 2 1 1 1 0 -14 4 5 33/67 7/17 20/23 8 21 29 13 23 6 16 8 93 96 Portland / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Badji 16 1/3 0/0 0/0 2 0 2 1 1 2 2 0 -3 2 3 K. Murray 32 7/12 4/7 1/4 3 4 7 0 3 0 3 0 0 19 15 J. Walker 25 5/10 0/3 0/0 2 4 6 2 5 0 1 2 -6 10 14 M. Devoe 28 4/7 2/3 2/4 0 1 1 7 2 1 4 0 -2 12 12 S. Sharpe 32 8/17 2/4 8/11 0 4 4 2 0 1 2 0 -4 26 19 R. Rupert 9 0/1 0/0 2/2 0 0 0 1 4 0 0 0 +6 2 2 J. Butler Jr. 7 2/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +4 5 5 A. Davis 12 0/6 0/4 0/0 1 2 3 4 2 0 1 0 +7 0 0 J. Minaya 16 3/4 1/2 2/4 2 1 3 0 1 1 0 0 +8 9 10 D. Reath 24 4/11 0/2 4/4 4 5 9 2 4 2 1 2 +10 12 19 34/74 10/27 19/29 14 22 36 19 22 7 14 4 97 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.