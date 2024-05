Sur la lancée de matchs de « play-in » qui ont déjà été très suivis, le premier week-end de playoffs a été très bon pour la NBA. En termes d’audience, les téléspectateurs n’avaient plus été aussi nombreux depuis 2011 avec une moyenne de 4.15 millions de téléspectateurs entre ESPN, ABC et TNT. C’est 3% de plus que la saison dernière.

Le premier match en « prime time » de la campagne 2023 entre Philadelphie et Brooklyn a été le plus regardé depuis 2018 avec 3.91 millions de téléspectateurs. TNT a aussi affiché ses meilleures audiences depuis 2017 pour la diffusion de son premier « triple header ».

ESPN et ABC ont également connu leurs meilleurs moyennes depuis 2011 sur leurs cinq premiers matchs avec 4.28 millions de téléspectateurs en moyenne sur ces rencontres !

La série Kings-Warriors la plus suivie

La série la plus suivie jusqu’à présent est celle entre les Kings, qui effectuent leur retour en playoffs après 17 ans d’absence, et les Warriors, champions NBA en titre. Les téléspectateurs ont en effet été au rendez-vous du Game 1 puisqu’ils étaient 6.26 millions, avec un pic à 7.56 millions en cours de soirée.

Lundi soir pour le Game 2, le Kings – Warriors a encore été le match le plus regardé avec 4.32 millions de téléspectateurs. C’est 34% de plus que le Game 2 entre Nuggets et Warriors la saison dernière.

On peut également mentionner le retour des Lakers pour booster les chiffres d’audience avec notamment un pic enregistré à 7.49 millions lors du Game 1 remporté sur le parquet de Memphis. De bon augure pour la suite !