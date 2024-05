James Harden réduit à néant le plan anti-Embiid des Nets

En rouleau compresseur, Philadelphie n’a pas tremblé samedi soir pour s’imposer 121-101 face aux Nets dans le Game 1 de ce premier tour face aux Nets. Pris à deux ou à trois dès qu’il avait la balle en main, Joel Embiid s’est contenté d’anticiper ces « trappes » pour servir James Harden et ses shooteurs, et l’adresse à 3-points a fait la différence.

Dans un premier temps, Mikal Bridges a entretenu l’espoir (23 points en première mi-temps) mais l’absence d’un ou plusieurs lieutenants pour l’épauler en attaque ont fini par faire la différence, et c’est Joel Embiid, dans le 3e quart-temps, qui a permis aux Sixers de s’offrir un matelas d’une dizaine de points d’avance.

Puis c’est le banc, avec Georges Niang et Paul Reed qui va creuser l’écart, avant que James Harden ne siffle la fin de la partie pour donner 21 points d’avance sur son 7e panier à 3-points de la soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le plan anti-Embiid. Sur le pick-and-roll ou lorsqu’il était servi au poste haut, Embiid a été pris systématiquement à deux ou trois par les Nets. Le Camerounais n’a jamais forcé, et il s’est contenté de rendre la balle à James Harden ou de trouver un shooteur à l’opposé pour punir la défense. Le plus intéressant, c’est lorsque Philly a tenté des redoublements de passes pour Embiid, comme dans le 3e quart-temps, pour qu’il attaque ce cercle. En deux ou trois passes, la défense était déstabilisée et il a sanctionné aux lancers-francs.

L’impact de PJ Tucker. C’est dans ce genre de match qu’on mesure toute son importance. Qu’il s’agisse d’offrir des tirs en seconde chance par son agressivité au rebond offensif, ou par ses aides en défense.

L’adresse à 3-points. 21 sur 43 à 3-points pour les Sixers, soit 49%, et surtout un record de franchise en playoffs. C’est très fort, et le danger extérieur est venu de partout avec huit joueurs différents pour alimenter la marque de loin.

TOPS & FLOPS

✅James Harden. Il y a eu beaucoup de déchets en début de match mais le meneur a fait éclater la défense par son adresse à 3-points avec son 7 sur 13 de loin (record en carrière en playoffs), mais aussi par la qualité de ses passes dans le bon timing.

✅Mikal Bridges. Confirmation qu’il est tout proche des plus grands par son talent et sa facilité en attaque. Pendant une mi-temps, les Sixers ont subi son « pull-up jumper ».

✅Joel Embiid. Un match tout en maîtrise pour le pivot des Sixers. Il n’a pas essayé de forcer le passage, et il s’est contenté de prendre ce que lui donne la défense.

✅Tobias Harris. Lorsqu’il est à ce niveau, les Sixers sont difficiles à battre, et il a profité de l’attention portée sur Embiid pour jouer dans les intervalles ou les espaces libres au large avec son 100% à 3-points.

⛔Le rebond des Nets. Occupé à surveiller Joel Embiid, les Nets en ont oublié le rebond défensif, et ils laissent 14 rebonds offensifs aux Sixers !

LA SUITE

Game 2 lundi à Philadelphie (1h30)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.