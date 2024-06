Les ajustements défensifs restent la colonne vertébrale des Raptors

Détenteurs de la meilleure défense de la ligue depuis le 1er janvier, les Bulls, en déplacement à Toronto cette nuit, représentaient sur le papier un défi certain pour les Raptors, pour lesquels l’attaque n’a clairement pas toujours été un point fort cette saison.

Dans les faits, c’était donc sans grande surprise que Toronto affichait tout les peines du monde à dérouler son attaque au cours du match, que les pensionnaires de « Jurassic Park » ponctuaient avec un petit 41% de réussite aux tirs seulement, qu’une bonne adresse derrière l’arc venait très largement sauver du naufrage (15/42, 36%).

Alors, pour palier cette soirée d’attaque aussi froide que les températures extérieures de leur ville, les hommes de Nick Nurse ont pris les Bulls à leur propre jeu : ils les ont étouffés en défense.

« Défensivement, nous avons fait beaucoup de bonnes choses. En attaque, notre exécution était solide, mais il est clair qu’il y a encore une marge de progression certaine à ce niveau » résumait d’ailleurs simplement le coach de Toronto, dont les joueurs ont provoqué 19 pertes de balle de leurs adversaires, qu’ils ont notamment limités à 26 points dans le dernier acte. « C’était un match important puisque [les Bulls] nous talonnent au classement, et qu’il ne reste qu’une petite vingtaine de matchs à jouer, quelque chose comme ça » a-t-il ajouté, alors que Toronto s’apprête à enchainer deux matchs contre les Wizards, un autre concurrent direct dans la course au « play-in ». « Mais voilà, nous essayons vraiment de jouer au maximum de nos capacités, et nous avons le sentiment que si nous gardons ce rythme, voire en jouant un peu mieux, alors nous avons notre chance chaque soir. »

Prendre des habitudes de playoffs

En l’occurrence, les Raptors mettaient toutes les chances de leur côté en optant pour le small-ball pour finir le match, avec Gary Trent Jr. et son scoring (19 points à 5/11 derrière l’arc) sur le terrain à la place de Jakob Poeltl, avec les quatre autres titulaires, pour mieux « switcher » sur le « pick-and-roll » et notamment sur un Nikola Vucevic en confiance (23 points, 5 rebonds et 4 passes).

« J’avais le sentiment que nous avions davantage besoin des points de Gary, car notre attaque n’était pas au mieux. Et défensivement, notamment durant la deuxième moitié du dernier quart-temps, nous avons alors trouvé un schéma qui fonctionnait, avec Scottie [Barnes] qui défendait sur [Nikola] Vucevic, et nous pouvions switcher puisque O.G [Anunoby] se retrouvait alors sur Vucevic » poursuivait-il, alors que le pivot monténégrin commettait 6 pertes de balle face à une défense particulièrement agressive face à lui.

En somme, le technicien aimerait faire de ce succès, laborieux mais important dans la course au « play-in » et peut-être aux playoffs, un standard dans la capacité d’ajustement pour le reste de sa saison.

« Nous voulons aller en playoffs avec ce groupe, et voir comment il s’adapte » conclut Nick Nurse. « On sait à quel point [les matchs de playoffs] sont intenses, et à quel point il est important de savoir s’ajuster, face à une équipe que l’on peut jouer jusqu’à sept fois de suite. Donc on a besoin de réitérer ce genre de performances désormais. »