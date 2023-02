Rumeurs, échanges… Suivez en direct la fin du marché des transferts sur Basket USA

Les dernières heures ont été complètement folles en NBA, avec la demande de transfert de Kyrie Irving, envoyé à Dallas, qui a entraîné le transfert de Kevin Durant à Phoenix dans la foulée.

Les Lakers ont de leur côté réussi à échanger Russell Westbrook, pour faire revenir D’Angelo Russell tout en mettant la main sur Malik Beasley et Jarred Vanderbilt tandis que Minnesota récupérait Mike Conley, qui connait bien Rudy Gobert et qui semble davantage complémentaire d’Anthony Edwards sur les lignes extérieures.

RUMEURS

— Selon Hoopshype, les Grizzlies cherchent à se renforcer sur les ailes. Ils tenteraient ainsi de voir si les Nets tiennent vraiment à Mikal Bridges, ou s’ils ne peuvent pas mettre la main sur OG Anunoby

— L’ailier de Toronto est sans doute l’un des dossiers les plus brûlants de ces dernières heures avant la deadline…

— L’effectif de Brooklyn pourrait ainsi encore largement évoluer, Ben Simmons pouvant également faire ses valises. Le problème, c’est que la valeur de l’Australien est pour le moment très faible.

— Quelques shooteurs des Nets (Joe Harris, Seth Curry, Patty Mills) pourraient aussi bouger.

— Côté Blazers, les dirigeants de la franchise assurent aux équipes intéressées que Damian Lillard n’est pas disponible, selon Chris Haynes du Bleacher Report.

– A Houston, on se renseigne sur le duo Bridges / Johnson récupéré par les Nets, en provenance des Suns.

TRANSACTIONS

Phoenix : Kevin Durant, TJ Warren

Brooklyn : Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quatre « premier tour » de Draft (non protégé en 2023, 2025, 2027 et 2029) et un « swap » en 2028

New York : Josh Hart

Portland : Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk et un « premier tour » de Draft (protégé)

LA Lakers : D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt

Utah : Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones, un « premier tour » de Draft 2027 (protégé Top 4)

Minnesota : Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, trois « second tour » de Draft (2024, 2025 et 2026)

Toronto : Jakob Poeltl

San Antonio : Khem Birch, un « premier tour » de Draft (2024) et deux « second tour » de Draft

Dallas : Kyrie Irving, Markieff Morris

Brooklyn : Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un « premier tour » de Draft (2029), deux « second tour » de Draft (2027 et 2029)

Sacramento : Kessler Edwards et 2.58 millions de dollars

Brooklyn : David Michineau

San Antonio : Dewayne Dedmon, un « second tour » de Draft (2028)

Miami : 110 000 dollars