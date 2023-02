Les franchises de l’Ouest vont-elles faire monter les enchères pour OG Anunoby ?

À quelques heures de la « trade deadline », Toronto reste l’une des équipes qui risquent d’animer la fin du marché des transferts. Avec un bilan de 26 victoires pour 30 défaites, les Canadiens déçoivent et se battent pour simplement accrocher le « play-in ». Masai Ujiri pourrait donc profiter de la « trade deadline » pour remodeler son effectif, même si le dirigeant ne lâchera clairement pas ses joueurs contre une bouchée de pain.

Et parmi les noms qui reviennent le plus sur la table, OG Anunoby est le joueur le plus susceptible d’être échangé.

Les Pelicans, les Grizzlies, les Knicks, les Pacers, les Blazers, les Lakers, les Suns ou encore les Nets ont tous été associés à l’ailier anglo-nigerian ces derniers jours. Selon ESPN, depuis l’annonce du trade de Kevin Durant à Phoenix, la cote d’OG Anunoby ne cesse d’ailleurs de grimper, notamment au sein de la conférence Ouest. Car les adversaires des Suns ont besoin de profils capables de défendre sur Kevin Durant. Le Raptor, qui est considéré comme l’un des meilleurs ailiers défensifs de la ligue, possède les qualités pour remplir cette tâche.

OG Anunoby tourne ainsi à 16.9 points (46% de réussite dont 37% de loin), 5.5 rebonds et 2 passes décisives cette saison, tout en affichant une défense plus que solide de l’autre côté du terrain.

Selon les rumeurs, les Raptors réclameraient une contrepartie très élevée pour lâcher leur joueur. En effet, Masai Ujiri voudrait plusieurs choix de premier tour de Draft. Ça semblait trop cher ces derniers jours pour les équipes mais avec l’arrivée de KD à Phoenix, les enchères pourraient monter dans les prochaines heures à l’Ouest…