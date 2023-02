Stats & Highlights | La passe de trois pour Chicago, une victoire pour Dallas sans Luka Doncic

Ils avaient réussi à gagner contre les Suns après sa sortie prématurée (trois minutes), mais jamais cette saison, les Mavericks n’avaient remporté un match avec Luka Doncic absent de la feuille de marque. C’est enfin fait, après cette victoire à Utah.

Les Bulls ont assuré face aux Spurs et signent ainsi une troisième victoire consécutive. Il faut maintenant enchaîner – et c’est toujours le problème principal dans l’Illinois – car jamais la franchise n’a gagné quatre matches de suite cette saison.

De leur côté, les Kings ont évité un troisième revers de rang en écartant les Rockets avec un gros match de leur rookie, Keegan Murray.

Chicago – San Antonio : 128-104

Après une bonne entame (onze points d’avance en premier quart-temps), les Bulls ont laissé les Spurs revenir dans la partie, avant de faire la différence en dernier acte. DeMar DeRozan avait déjà lancé Chicago dans les derniers instants du troisième quart-temps.

Puis dans le dernier, les Bulls enfoncent le clou et passent au final un 23-3 fatal aux Spurs. Le duo Nikola Vucevic (22 points et 12 rebonds) – Andre Drummond (21 points et 15 rebonds) a fait des dégâts et permet à Chicago d’enregistrer une troisième victoire d’affilée. Pour les Spurs, c’est une neuvième défaite de suite…

Houston – Sacramento : 120-140

Très maladroit à 3-pts depuis quelques matches, Keegan Murray a corrigé le tir de manière éclatante. Face à une défense de Houston absente, le rookie des Kings a inscrit 30 points, son nouveau record personnel avec surtout un joli 8/12 derrière l’arc. Les Kings n’ont eu aucun mal à dominer les Rockets.

Certes, en troisième quart-temps, Houston passe un 14-7 pour revenir dans la partie, avec deux paniers primés d’Eric Gordon, mais Murray répond, lui aussi à 3-pts, et les Kings se donnent de l’air avec un 9-4. En dernier quart-temps, les hommes de Mike Brown appuient encore sur l’accélérateur avec un 10-2, avec Malik Monk aux commandes cette fois. Troisième revers de rang pour Houston, déjà en vacances depuis plusieurs semaines.

Utah – Dallas : 111-124

Luka Doncic absent et Kyrie Irving pas encore disponible, les Mavericks affichaient un visage différent pour ce déplacement à Utah. Il fut séduisant parfois, avec notamment une équipe qui a profité du repli très suspect du Jazz pour inscrire 27 points en contre-attaque.

Josh Green et Jaden Hardy ont chacun marqué 29 points (record en carrière pour les deux joueurs) et comme le Jazz a été maladroit de loin (6/31 à 3-pts), les joueurs de Jason Kidd ont pu passer un 23-6 à cheval sur le deuxième et le troisième quart-temps pour faire le break.

Utah reviendra dans le dernier quart-temps, mais sans jamais réussir à passer devant. Deuxième défaite de suite pour les troupes de Will Hardy et première victoire de la saison sans Luka Doncic pour Dallas.