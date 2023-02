Les Bucks montent dans le grand huit à Portland

L’équipe la plus en forme de la ligue est basée dans le Wisconsin. Les Bucks enchaînent une huitième victoire consécutive en s’imposant sans aucune difficulté sur le parquet des Blazers (108-127), carrément sans jamais avoir été menés au score. Et ceci, alors que Giannis Antetokounmpo a été restreint dans son temps de jeu en raison d’un souci de fautes.

Si tout roule pour les Bucks, toujours 2e à l’Est, on ne peut pas en dire autant des Blazers. Après avoir signé cinq victoires en six matchs, les hommes de Chauncey Billups s’inclinent une deuxième fois de suite et restent sous la barre des 50% de victoires. Son équipe pointe à la 11e place au cœur d’une conférence très dense entre la 4e et la 13e position.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks déroulent sans Giannis. Lorsque, quatre minutes après la pause, le Grec a écopé de sa 4e faute personnelle et a été remplacé par Khris Middleton, les visiteurs comptaient déjà 13 points d’avance (60-73). Lorsqu’il est revenu en jeu cinq minutes plus tard ? Milwaukee en comptait… 21 points (67-88) ! C’est dire si les Blazers n’ont pas été en mesure de tirer profit de ces passages imposés sur le banc, y compris au début du quatrième quart-temps où le double MVP a pris sa 5e faute. En seulement 23 minutes, il a tout de même réalisé un sacré chantier. Mais ses coéquipiers, à commencer par la paire Holiday – Lopez, ont fait le boulot lorsqu’il n’était pas sur le terrain.

– Le manque de « spacing » des Blazers. À l’approche de la pause, Damian Lillard a envoyé un missile, comme il le fait parfois maintenant, quasiment depuis la ligne médiane. Ce tir impressionnant a été l’un des rares faits d’arme du meneur et de son équipe derrière l’arc. Jerami Grant, Anfernee Simons ou Shaedon Sharpe ont tous connu une soirée compliquée à cette distance. On notera aussi que Trendon Watford a carrément été invité à shooter par Brook Lopez durant plusieurs minutes. Le petit intérieur, qui a converti un tir à 3-points en début de rencontre (soit un 6/6 pour lui en cumulé sur ses quatre derniers matchs), a préféré attaquer le cercle. Sans succès.

– Déséquilibre absolu au rebond. L’absence de Jusuf Nurkic n’est pas passée inaperçue dans ce secteur. Si Josh Hart s’est montré fidèle à sa réputation, il n’a pas été beaucoup soutenu par ses coéquipiers. Portland n’a ainsi collecté que 28 rebonds, soit quasiment… deux fois moins que l’équipe adverse. Évidemment, les Bucks, qui ont shooté à 54%, avaient plus de rebonds défensifs à collecter face à une équipe aussi maladroite que les Blazers (41% dont 25% de loin).

TOPS/FLOPS

✅ Brook Lopez. Il termine sans contre au compteur mais sa présence a encore été essentielle pour protéger le cercle des Bucks des attaques de Damian Lillard et des autres. En plus de son activité défensive, il a signé l’un des meilleurs matchs de sa saison en attaque avec une belle réussite aux tirs (9/12).

✅ Jevon Carter. À l’instar de Khris Middleton, toujours 6e homme, le meneur remplaçant a apporté une bonne dose d’énergie aux Bucks lors de ses entrées sur le terrain. Son troisième panier primé inscrit en fin de troisième quart-temps a contribué à accentuer le gros écart en faveur de son équipe.

⛔ Le banc des Blazers. Le cinq de départ a déjà eu beaucoup de mal à exister face aux titulaires d’en face, les remplaçants n’ont pas été beaucoup plus inspirés. Trendon Watford et Shaedon Sharpe ont souffert niveau finition et Gary Payton II ne s’est pas montré. Ils ont terminé tous les trois avec un -15 ou -17 au score.

LA SUITE

Blazers (26-28) : réception des Warriors mercredi.

Bucks (37-17) : déplacement chez les Lakers jeudi.