Klay Thompson fait tomber la foudre sur le Thunder !

Battu à Oklahoma City par ces mêmes Warriors lundi dernier, le Thunder entame le match avec agressivité face à une défense de Golden State beaucoup trop tendre. Shai Gilgeous-Alexander et Aaron Wiggins marquent dix points chacun, et il faut 18 points de Klay Thompson pour garder les Dubs en embuscade (37-31).

OKC prend sept points d’avance face à des Warriors sans rythme mais derrière l’impact de Draymond Green, les locaux inversent la tendance (46-39). Ils limitent le Thunder à 3/17 aux tirs et provoquent cinq pertes de balle lors des neuf dernières minutes de la mi-temps pour leur passer un 21-7. Une séquence ponctuée par le 7e tir primé de Klay Thompson (60-53) !

Dès le retour sur le terrain, deux nouveaux 3-points du « Splash Brother » gardent les Warriors sur les mêmes bases et un 19-7 leur donne 19 points d’avance (79-60). Trois ballons perdus de Golden State lancent un 7-0 d’OKC mais les Warriors repassent à l’attaque. Andrew Wiggins frustre Shai Gilgeous-Alexander, Jordan Poole règle la mire, et un 14-4 remet le Thunder dans les cordes (104-79).

Trois nouveaux tirs primés de Klay Thompson et Jordan Poole forcent le Thunder à agiter le drapeau blanc. Les Warriors enchainent une deuxième victoire de suite et distancent OKC au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La leçon de « close out » de Draymond Green. Si Draymond Green est fort sur le porteur de balle et excellent en aide, il est également l’un des meilleurs défenseurs de la ligue pour faire des « close out » judicieux. C’est de cette façon qu’il a mis la défense des Warriors dans le match en début de deuxième quart-temps. Il a plusieurs fois sprinté pour empêcher un tir primé adverse ou fait un « close out » pour laisser tirer un non shooteur. C’était une vraie démonstration, terminée par un contre sur un 3-points de Jaylin Williams après être parti en sprint depuis la raquette. À montrer dans toutes les écoles de basket.

– Klay Thompson et le festival longue distance de Golden State. Alors que les Warriors avaient commencé la rencontre doucement, Klay Thompson a inversé la tendance en marquant 9 de ses 11 premières tentatives à 3-points lors des 26 premières minutes du match ! Si la défense du Thunder a fini par s’ajuster, elle a également commencé à laisser ouverts les autres Warriors. Maladroits en première mi-temps, les coéquipiers de Klay Thompson se sont joints à la fête. Jordan Poole, Donte DiVincenzo et JaMychal Green signent un 7 sur 8 de loin en troisième quart-temps pour permettre aux Warriors de creuser un écart définitif.

– Le Thunder est dans le dur. Après un super mois de décembre et même début d’année, le Thunder a perdu 4 de ses 6 derniers matchs. Pendant cette période, leur attaque, à l’exception de leur match à 157 points contre Houston, est devenue moins fluide. Shai Gilgeous-Alexander, roi du tir à mi-distance cette saison, joue plus en isolation qu’avant et le rythme de son équipe en pâtit. Ils devront redresser la barre lors des trois prochains matchs face aux Lakers et aux Blazers à l’extérieur, et face aux Pelicans à domicile. Trois équipes qui les devancent au classement.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » était bouillant cette nuit ! Il inscrit 33 de ses 42 points lors des 26 premières minutes et finit à 12/16 à 3-points. Il termine à deux tirs primés de son record NBA sur un match !

✅ Jordan Poole. Titulaire à la mène à la place de Stephen Curry, il a joué simple. Il a d’abord mis le jeu de son équipe en place avant de scorer en deuxième mi-temps pour finir avec 21 points, 12 passes décisives et seulement 3 ballons perdus.

✅ Draymond Green. Sa ligne de stats (7 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 2 contres), pourtant fournie, ne révèle pas son impact majuscule sur la victoire des Warriors. Il était partout !

✅ Josh Giddey. L’Australien n’est pas loin d’un nouveau triple-double avec 15 points, 8 rebonds et 7 passes.

⛔ Shai Gilgeous-Alexander. Pour la deuxième fois en une semaine, le néo All-Star a eu du mal face à la défense d’Andrew Wiggins. Il avait marqué 10 points à 4/8 en premier quart-temps, avant d’être limité à 10 points à 2/8 lors des trois derniers quart-temps.

LA SUITE

Golden State (28-26) : déplacement à Portland mercredi.

Oklahoma City (25-28) : déplacement à Los Angeles mardi en back-to-back.